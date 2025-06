Waarom slimme kettingsloten dé norm worden voor elektrische fietsen

Volgens het Verbond van Verzekeraars werden er in Nederland in 2024 naar schatting tussen de 73.000 en 109.500 elektrische fietsen gestolen. Dat betekent gemiddeld 200 tot 300 gestolen elektrische fietsen per dag. Traditionele fietssloten blijken onvoldoende bescherming te bieden en zijn daarnaast onhandig in gebruik. De oplossing? Een keyless, ART gecertifieerd, ketting slot met geïntegreerd alarm.

Elektrische fietsen zijn steeds vaker doelwit van criminelen

Elektrische fietsen worden ieder jaar populairder. Juist omdat deze fietsen waardevol zijn en relatief makkelijk te stelen zijn, is er een sterke toename in het aantal diefstallen.

Een groot deel van het probleem zit in de manier waarop elektrische fietsen momenteel beveiligd worden. Veel eigenaren vertrouwen uitsluitend op een ringslot. Dit lijkt misschien veilig genoeg, maar schijn bedriegt. Ervaren fietsendieven kunnen een ringslot, zelfs in combinatie met een insteekkabel, binnen enkele seconden openbreken.

Het is cruciaal om je fiets aan een vast object te bevestigen; anders kan een dief de fiets eenvoudig optillen en meenemen. Dit probleem voorkom je door gebruik te maken van een stevig kettingslot. Helaas zijn traditionele kettingsloten echter niet meer voldoende.

De risico’s van traditionele kettingsloten

Een traditioneel fietsslot veroorzaakt voornamelijk frustratie. Het zoeken naar fysieke sleutels is vaak tijdrovend en irritant. Sleutels zitten verstopt in je jas, tas of broekzak en het gedoe begint pas echt als je eindelijk het slot wilt openen. Vooral zware sloten zijn moeilijk te ontgrendelen, omdat ze extra beschermd zijn tegen openbreken.

Daarnaast zijn traditionele kettingsloten vaak zwaar, stug en niet flexibel. Dit zorgt regelmatig voor beschadigingen, zoals krassen en slijtage op je fiets. Kortom: ouderwetse sloten maken je leven er niet makkelijker op en worden daarom ook te weinig gebruikt.

Hoewel e-bikes de afgelopen jaren sterk zijn doorontwikkeld, is de technologie van kettingsloten vrijwel onveranderd gebleven. De huidige kettingsloten bieden dan ook niet voldoende bescherming. Maar bij TMD Locks heeft men een slim en innovatief kettingslot ontwikkeld, speciaal afgestemd op de behoeften van elektrische fietsen van nu: sterk, slim en ontworpen voor maximale beveiliging.

Waarom dit dé keuze is voor jouw elektrische fiets

TMD Locks introduceert een keyless kettingslot met een officieel ART-keurmerk en geïntegreerd alarm. Dit slot combineert gebruiksgemak met een hoog veiligheidsniveau. Wat maakt dit slimme kettingslot zo geschikt? Dankzij keyless technologie hoef je nooit meer naar je sleutels te zoeken. Zodra je smartphone verbonden is, loop je simpelweg naar je fiets toe en open je het slot snel en moeiteloos.

Bovendien is het slot lichtgewicht, flexibel en beschermt het je fiets tegen beschadigingen. Ook beschikt de TMD Chain Lock over een ingebouwd alarmsysteem dat direct afgaat bij diefstalpogingen. De sleeve is versterkt met meerdere beveiligingslagen waaronder Dyneema en Kevlar. Dit zijn extreem sterke materialen die ook worden gebruikt in kogelwerende vesten, militaire kleding en maritieme toepassingen, waardoor je fiets uitstekend beschermd is tegen inbraakpogingen. Uiteraard voldoet dit slot aan de strenge eisen van het ART-keurmerk, wat betekent dat het uitvoerig is getest en gecertificeerd.

Slimme sloten en de toekomst van fietsveiligheid

Slimme kettingsloten zoals de TMD Chain Lock zijn niet langer een luxe, maar een noodzaak geworden. Ze zorgen ervoor dat jouw waardevolle elektrische fiets maximaal beschermd is tegen diefstal. Zo kun je je fiets gewoon altijd en overal met een gerust hart achterlaten.