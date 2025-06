Het is vandaag Wereldfietsdag: een dag die in het leven is geroepen in 2018 om fietsen te stimuleren. Hij mag al meer dan twee eeuwen een belangrijk vervoermiddel zijn; in veel landen is de fiets ondergewaardeerd en wordt hij weinig gebruikt. In Nederland is zo’n dag natuurlijk niet nodig: er zijn meer fietsen dan mensen in ons land. Maar wel maken we vaak maar korte tochtjes. Reden voor ons om te duiken in langere tochten. Zo bereid je je voor op een roadtrip met de ebike.

Roadtrip met de e-bike

Je wil een roadtrip doen met de ebike of met de gewone fiets, maar je weet niet waar je moet beginnen. Op zich zit er tussen een tocht met de fiets of elektrische fiets best wat verschil, want je wil niet met een lege accu komen te zitten op je e-bike. Trappen wordt dan ineens erg zwaar. Maar goed, laten we bij het begin beginnen: de voorbereiding. We nemen de e-bike als voorbeeld, maar het moge duidelijk zijn dat alleen alles wat met de batterij te maken heeft niet van toepassing is op de gewone fiets, en dat je waarschijnlijk een extra goed slot moet hebben voor je e-bike, wat met een gewone fiets vaak minder prangend is.

De voorbereiding is alles

Een goede roadtrip valt of staat met voorbereiding. Bedenk waar je heen wil fietsen, of de kilometers per dag realistisch zijn en of er oplaadpunten zijn bij je verblijfplaats. Check de banden, de remmen, de verlichting, de accu (zorg dat hij vol is) en investeer desnoods in een extra accu zodat je die om en om kunt gebruiken. Het nadeel is wel dat accu’s vrij zwaar zijn, dus houdt daar eventueel rekening mee met je bepakking. En over de bepakking gesproken: het is erg handig om een kratje, mandje of fietstassen op je fiets te hebben om je spullen in te doen. Check ook of je e-bike geen update nodig heeft qua software en hoe de dekking van je verzekering is en wat de regels zijn. En vergeet je portemonnee, sleutels en paspoort niet.

Daarna is het inpakken geblazen. Het belangrijkste is natuurlijk de oplader van je fiets met eventueel een verlengsnoer, een windjack, eten en drinken, een opgeladen smartphone en eventueel een fietshelm. Wordt het zonnig, neem dan zonnebrand en een pet mee. Wordt het koud, dan zijn de muts, sjaal en handschoenen belangrijk. Wordt het echt koud, dan kun je ook verwarmingselementjes meenemen. En, ook belangrijk, wat essentials om je fiets zelf te kunnen fiksen, zoals gereedschap en een bandenplakset. Neem eventueel ook een EHBO-set voor jezelf mee. Zeker bij outdoorwinkels vind je vaak wel kleine setjes.

Voorkom een boete

Het is ook aan te raden om een houder te kopen voor je telefoon, zodat je daarop de route kunt bekijken en niet je telefoon in je hand hoeft te houden en een boete te riskeren. Komoot, Google Maps en Bikemap zijn goede tips voor navigeren met de fiets. Heb je dit allemaal voor elkaar, dan kan je roadtrip beginnen. Geniet, en bedenk je goed; als het echt niet anders kan en je kunt niet verder, dan kun je altijd nog een Uber bestellen.