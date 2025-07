Zelda: Tears of the Kingdom toont op Switch 2 zijn ware aard

Nintendo Switch 2 gaat gepaard met nieuwe games van Nintendo, maar ook veel oudere games die in een nieuw jasje zijn gestoken. In het geval van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zouden we bijna willen zeggen dat hij helemaal geen nieuw jasje heeft, maar juist precies het jasje draagt dat hij altijd al in de kast had hangen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom remaster

Het lijkt wel alsof Tears of the Kingdom op Switch 2 is zoals hij had moeten zijn, maar hij gedowngrade is toen hij in eerste instantie op Switch 1 verscheen.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom komt overduidelijk veel beter uit de verf op Switch 2. Dat kun je jammer vinden, maar de hardware was er simpelweg nog niet om deze game de vleugels te geven die het verdiende.

Achteraf gezien had Nintendo misschien beter kunnen wachten en Tears of the Kingdom een lanceergame kunnen maken voor Switch 2. Hij verscheen in mei 2023, dus had hij twee jaar de ijskast in gemoeten. Tegelijkertijd hunkerden we op de Nintendo Switch op dat moment ook wel naar iets nieuws. Maar toch voelen we ons een klein beetje bekocht: als je zoveel uren in een game steekt, en dit spel vergt tientallen uren voordat je ook maar enigszins het einde bereikt, dan wil je liever meteen de beste ervaring en Nintendo moet twee jaar geleden toch wel hebben geweten wat eraan kwam…

10 euro om te upgraden

Tears of the Kingdom upgraden, dus als je hem al op Switch had, kost je 10 euro, dus dat is zo erg niet, het is vooral dat de game net iets te kort geleden uitkwam om er dan nu weer zoveel uren in te steken. Zeker omdat je een nieuwe console hebt met nieuwe games zoals Mario Kart World en Donkey Kong Bananza die je in die tijd ook kunt ervaren. We hinken dus erg op twee gedachten met Zelda: het is namelijk ook zo heerlijk om de game te spelen zoals hij heeft moeten zijn: dat merk je aan alles. De soepelheid waarmee je door de gamewereld zoeft, hoe hij loopt als een zonnetje op 60 frames: hoe alles scherper en beter lijkt: het is werkelijk een prachtige, gepolijste versie van de game die we van Switch 1 kennen.

Goed om te weten: er is niet echt iets toegevoegd aan de game, dus we zullen hem inhoudelijk niet weer helemaal opnieuw bespreken. Dat hebben we immers al gedaan in onze review twee jaar geleden. Wel bespreken we graag wat er anders is. Je kunt in de onderstaande video een directe vergelijking tussen de versies van de game zien, waarbij de oplettende kijker ook al zien dat sommige effecten zijn uitgebreid. Als je het spel voor het eerst speelt weet je dat niet, en je moet wel een heel goed, fotografisch geheugen hebben om te herkennen dat iets anders is, maar er zijn wel zeker wat sprankels toegevoegd om het spel ‘opgepoetster’ te maken.