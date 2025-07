Call of Duty: Black Ops 7 wordt getoond op Gamescom

De wereldwijde reveal van Call of Duty Black Ops 7 vindt plaats op de openingsavond van Gamescom op 19 augustus. Presentator Geoff Keighley laat die avond vanaf 20 uur allerlei gametrailers en nieuws voorbijkomen. Het immens populaire CoD mag daarin duidelijk niet ontbreken.

Call of Duty Black Ops 7

Het is geen verrassing dat er een nieuwe Call of Duty aanstaande is. Niet alleen omdat dat elk jaar ongeveer wel het geval is, maar ook omdat het spel vorige maand werd aangekondigd tijdens de Xbox Games Showcase.

De game speelt zich 40 jaar na Black Ops 6 af. Het is 2035 en de wereld is een minder fijne plek geworden. Er is veel geweld dat ook nog eens veel erger is geworden. Daarnaast is de vijand ook in staat om in mensen hun brein te gaan zitten. Reden voor David Mason en zijn collega’s om daartegen te strijden met allerlei technische toevoegingen.

De game wordt gemaakt door Treyarch en Raven Software. David wordt gespeeld door Milo Ventimiglia en die is bekend van Heroes. Daarnaast kun je rekenen op de muziek van Nine Inch Nails, dus het belooft er hard aan toe te gaan. Zowel op het strijdveld als in je oor…