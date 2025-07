Destiny krijgt spin-off smartphonegame Destiny: Rising

De populaire game Destiny krijgt een spinoff in augustus. De shooter van Bungie gaat de roleplaying-kant op. Het nieuwe spel, dat Destiny: Rising heet wordt net als veel andere spellen een free-to-play-game, dus je hoeft niet te betalen om het te downloaden en te spelen.

Destiny: Rising

Reken echter wel op veel grinden, dus veel dezelfde dingen doen om aan voldoende punten of resources te komen. Dat is namelijk waar de studio zijn geld aan verdient. Als je daar echt geen geduld voor hebt dan kun je betalen. Niet om te winnen, maar om sneller verder te komen in het spel.

Die studio is NetEase Games, een Chinese ontwikkelaar en dus niet Bungie zelf. Wel heeft Bungie er 100 miljoen dollar ingestoken: niet alleen in deze game, maar in NetEase zelf. NetEase is ook geen bekende voor mobiele telefoongamers: het maakte onder andere Marvel Rivals en Diablo Immortal.

Je kunt in de onderstaande trailer zien welke missies je zoal kunt verwachten, maar ook dat er PvP- en PvE-battles inzitten. Je beleeft een alternatieve tijd buiten Destiny om, maar wel in hetzelfde universum. Het voordeel is dat je geen ervaring in Destiny of kennis over de franchise hoeft te hebben. Je kiest de rol van een Lightbearer die je helemaal naar smaak kunt uitdossen. Je kunt ook kiezen voor bekende Destiny-personages zoals Iron Lord Jolder en Ikora Rey.