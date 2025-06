AirConsole en Audi brengen een nieuwe generatie in-car gaming

AirConsole en Audi zetten een nieuwe stap in in-car entertainment met de lancering van het interactieve gamingplatform in geselecteerde Audi-voertuigen. Vanaf vandaag kunnen Audi-eigenaren van de A5, Q5, A6, A6 e-tron en Q6 e-tron, uitgerust met Android-gebaseerd infotainment, genieten van een breed scala aan sociale games. Iedereen in de auto kan spelen met een smartphone als controller. De lancering wordt gevierd met Pictionary Car Party, een exclusieve in-car versie van Mattel’s klassieke teken-spel.

Gaming op de weg met Audi en AirConsole

Met de samenwerking tussen Audi en AirConsole kunnen passagiers nu zonder afleiding van de bestuurder veilig gamen tijdens de rit. Dit is mogelijk door de Active Privacy Mode van Audi. Het scherm van de passagier is afschermt van de bestuurder, zodat deze niet wordt afgeleid. De Revolution X-technologie zorgt ervoor dat je volledig kunt genieten van je game-ervaring zonder zorgen. Zelfs als de auto in beweging is.

“Dit is echt een gamechanger voor in-car entertainment,” aldus Anthony Cliquot, CEO van N-Dream, het bedrijf achter AirConsole. “Met Audi brengen we gaming in beweging, waarbij we de nadruk leggen op veiligheid en verantwoordelijkheid. Dit is een belangrijke stap richting een toekomst waarin auto’s niet alleen transportmiddelen zijn, maar platforms voor gedeelde digitale ervaringen.”

Pictionary Car Party

In samenwerking met Mattel, brengt Audi Pictionary Car Party naar de infotainmentsystemen van Audi-voertuigen. Dit is een exclusieve versie van het populaire spel dat dit jaar zijn 40-jarig jubileum viert. Tot vier spelers kunnen via hun smartphones deelnemen aan het spel, waardoor elke rit meer sociaal en interactief wordt. Deze nieuwe versie van het klassieke Pictionary is helemaal opnieuw ontworpen voor in-car gaming en zorgt voor een boeiende en leuke ervaring, of je nu een korte rit maakt of onderweg bent naar je vakantiebestemming.

Erika Winterholler, Hoofd Business Development, Digital Gaming bij Mattel, zegt: “We zijn erg blij om onze samenwerking met AirConsole voort te zetten en samen met Audi een innovatieve ervaring te bieden. Dit is de toekomst van social gaming onderweg, waarbij passagiers plezier kunnen hebben zonder dat de bestuurder wordt afgeleid.”