De studio van Guitar Hero is terug: wat betekent dat?

Avondenlang met je vrienden een soort virtuele band vormen met plastic gitaartjes op de buik: Guitar Hero heeft bij menig dertiger en veertiger een grote rol gespeeld in hoe er vroeger werd gehangen met vrienden. Helaas is het de studio achter de game niet zo goed vergaan, maar misschien ligt er toch wat moois in het verschiet: studio RedOctane is namelijk terug.

RedOctane

De ‘reboot’-studio bestaat uit mensen die eerder ook werkten aan games als Guitar Hero en DJ Hero. Het belooft wederom een muzikale inslag te hebben, maar of er dan ook echt een Guitar Hero uitkomt, dat is nog afwachten. Het geeft aan zich te richten op ‘ritmegames’. Dat kan dus zeker betekenen dat het iets Guitar Hero-achtigs wordt, want dat gaat ook om ritme. Bovendien leidt Simon Ebejer de studio, die bij meerdere spellen uit de reeks betrokken was. En hun aankondigingsvideo liegt er ook niet om: