De studio van Guitar Hero is terug: wat betekent dat?

Avondenlang met je vrienden een soort virtuele band vormen met plastic gitaartjes op de buik: Guitar Hero heeft bij menig dertiger en veertiger een grote rol gespeeld in hoe er vroeger werd gehangen met vrienden. Helaas is het de studio achter de game niet zo goed vergaan, maar misschien ligt er toch wat moois in het verschiet: studio RedOctane is namelijk terug.
De ‘reboot’-studio bestaat uit mensen die eerder ook werkten aan games als Guitar Hero en DJ Hero. Het belooft wederom een muzikale inslag te hebben, maar of er dan ook echt een Guitar Hero uitkomt, dat is nog afwachten. Het geeft aan zich te richten op ‘ritmegames’. Dat kan dus zeker betekenen dat het iets Guitar Hero-achtigs wordt, want dat gaat ook om ritme. Bovendien leidt Simon Ebejer de studio, die bij meerdere spellen uit de reeks betrokken was. En hun aankondigingsvideo liegt er ook niet om:
Later in 2025 wordt de eerste game verwacht. De studio heeft niets meer te maken met Activision. Dat kan betekenen dat het toch wat moeilijker wordt om weer een game met fysieke accessoires te maken: die zijn immers erg prijzig om te maken. Tegelijkertijd worden er nu zoveel remakes en reboots van games gemaakt, dat het geen heel onwaarschijnlijk idee is. Bovendien wordt de gitaargame door veel mensen nog steeds gemist (en nog altijd volop gespeeld in arcadehallen, zij het vaak een copycat ervan). Het is alleen de vraag hoe het zal heten, want inmiddels is Activision opgegeten door Microsoft en liggen de rechten van de game dus daar.
Kortom, hoe graag de wereld ook wil dat er een nieuwe Guitar Hero komt, waarschijnlijk is zoiets niet de eerste game van RedOctane: daar zal geen geld voor zijn. Maar ja, wie weet wat er kan gebeuren als hun eerste game een hit wordt? Om het maar met een van de achievements van vroeger af te sluiten: There’s hope!
Nog even voor old times’ sake: