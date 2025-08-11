LEGO komt met zijn antwoord op Mario Party: dit houdt het in

LEGO kennen we van de bouwsets, maar ook van de games: het zijn geweldige titels om op de bank te co-oppen. Echter maakt ook de gamefranchise van LEGO wel eens een uitstapje naar een ander genre. Zo was er bijvoorbeeld LEGO Worlds wat meer openwereld was, maar ook LEGO City Undercover wat juist meer voor solospelers is. Nu wordt er een nieuwe spin-off aan toegevoegd: LEGO Party. En ja, dat is precies wat je denkt. Een soort Mario Party dus.

LEGO Party

Je kunt LEGO Party met zijn vieren spelen en het maakt niet uit of iedereen daarbij op zijn eigen bank thuis zit of allemaal op jouw bank gepropt is. LEGO Party is een partygame waarin je op een soort virtueel ganzenbord-spel begeeft en het de bedoeling is dat je zoveel mogelijk gouden blokjes verzameld. Dat doe je door mini-games te spelen, net als in Mario Party (al verzamel je daar juist sterren) en je zo over het bord te manoeuvreren. Die mini-games speel je met al je vrienden tegen elkaar en vaak krijg je van tevoren een korte uitleg hoe het werkt, soms zelfs een demo, en dan gaat het echte spel beginnen. Nou ja, de mini-game dus.

Er zijn spellen waarbij je een bal rolt tegen allemaal bowlingpionnen aan, maar er is ook een game waarin je moet motorrijden in een sidescrolling-perspectief, of je moet bijvoorbeeld zorgen dat je personage zijn evenwicht houdt. Er worden allemaal verschillende vaardigheden verwacht, al zullen er ook wel veel buttonbash-spelletjes inzitten, waarbij je vooral keihard op een knop moet rammen en moet hopen dat je het wint. De spellen zijn vaak gebaseerd op bekende LEGO-thema’s zoals piraten, de ruimte en Ninjago.