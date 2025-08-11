LEGO komt met zijn antwoord op Mario Party: dit houdt het in

LEGO kennen we van de bouwsets, maar ook van de games: het zijn geweldige titels om op de bank te co-oppen. Echter maakt ook de gamefranchise van LEGO wel eens een uitstapje naar een ander genre. Zo was er bijvoorbeeld LEGO Worlds wat meer openwereld was, maar ook LEGO City Undercover wat juist meer voor solospelers is. Nu wordt er een nieuwe spin-off aan toegevoegd: LEGO Party. En ja, dat is precies wat je denkt. Een soort Mario Party dus.
Je kunt LEGO Party met zijn vieren spelen en het maakt niet uit of iedereen daarbij op zijn eigen bank thuis zit of allemaal op jouw bank gepropt is. LEGO Party is een partygame waarin je op een soort virtueel ganzenbord-spel begeeft en het de bedoeling is dat je zoveel mogelijk gouden blokjes verzameld. Dat doe je door mini-games te spelen, net als in Mario Party (al verzamel je daar juist sterren) en je zo over het bord te manoeuvreren. Die mini-games speel je met al je vrienden tegen elkaar en vaak krijg je van tevoren een korte uitleg hoe het werkt, soms zelfs een demo, en dan gaat het echte spel beginnen. Nou ja, de mini-game dus.
Er zijn spellen waarbij je een bal rolt tegen allemaal bowlingpionnen aan, maar er is ook een game waarin je moet motorrijden in een sidescrolling-perspectief, of je moet bijvoorbeeld zorgen dat je personage zijn evenwicht houdt. Er worden allemaal verschillende vaardigheden verwacht, al zullen er ook wel veel buttonbash-spelletjes inzitten, waarbij je vooral keihard op een knop moet rammen en moet hopen dat je het wint. De spellen zijn vaak gebaseerd op bekende LEGO-thema’s zoals piraten, de ruimte en Ninjago.
De game wordt niet gemaakt door de studio die normaliter de LEGO-co-opgames maakt. Het is SMG Studio die verantwoordelijk is voor deze titel, al maakt het het spel wel in samenwerking met de LEGO Group. Wel wordt dezelfde humor verwacht, die vaak voor zowel jong als oud erg vermakelijk is. Soms ook ontzettend flauw, maar dat is vaak voor de kinderen weer leuker.
Het is in ieder geval al interessant om weer eens een concurrent van Mario Party te zien. En dan bedoelen we geen games als Overcooked of Fall Guys, maar echt een Mario Party-achtig spel waarin allemaal mini-games moeten worden gespeeld, er over een bordspel-achtig bord wordt gelopen en de opzet dus vrijwel hetzelfde is. We zijn benieuwd of LEGO meer anders doet dan de spellen zelf en het weggeven van de gouden LEGO-blokken in plaats van sterren. We hoeven er niet lang op te wachten om zelf uit te vinden hoe dat precies in elkaar zit, want over anderhalve maand is het al zover.
De game is eerder dit jaar al aangekondigd, maar nu weten we ook wanneer hij verschijnt. Op 30 september kun je de game spelen op Nintendo Switch (let op: niet op Switch 2), PlayStation 4 en 5, Xbox Series en PC.