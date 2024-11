Mario Party Jamboree review: met Mario is het altijd een feestje

Waar deze games zich vooral in onderscheiden, dat zijn de spelborden. Sommige spelborden zijn simpelweg minder leuk. Soms is het omdat ze niet spannend genoeg zijn, soms is het wat oneerlijk hoe bepaalde ‘willekeurige’ dingen afgesteld zijn. Het is ook niet makkelijk om zo’n bordspel-bord te maken op een manier die iedereen kan waarderen. Het blijft namelijk een vertragende factor, dat bord. Het verschil tussen de minigames waarin je snel-snel moet zijn versus dat spelbord waar je eigenlijk juist heel rustig achterover kunt hangen is groot.

Meer opties voor iedereen

Voor de een is dat heerlijk, even bijkomen na een stressmoment, voor de ander is dat verschil onaangenaam groot. En dat is eigenlijk waar Jamboree het juist zo goed doet: het is namelijk aanzienlijk meer aanpasbaar naar wens. Er zijn meer dan 20 personages om uit te kiezen, er zijn meer dan 100 minigames om te spelen en daarbij wordt ook bij vijftien mini-games gebruikgemaakt van de bewegingsbesturing van de Joy-Cons: weer even wat anders. Enerzijds heb je diverse speelborden die je nog kent van eerdere games, zoals Mario’s Regenboogkasteel en Westernland, anderzijds heb je nieuwe borden om te ontdekken, zoals Bowser’s Vulkaanbasis. Je kunt in elk bord weer hun eigen manieren vinden om anderen dwars te liggen. Denk aan het verkopen van nep-sterren door Bowser.

De troef is vooral dat je kunt kiezen voor die onvoorspelbaarheid, maar ook de optie hebt tot de expertmodus. Bij die laatste variant speel je altijd twaalf beurten en is er een bonusster die vast wordt gelegd aan het begin van het spel. Die sterren zijn belangrijk, want wie er de meeste heeft wint. De expertmodus is daarin wat meer rechttoe rechtaan: in de gewone Mario Party-modus is het veel meer willekeurig wat er allemaal gebeurt. Als je meer controle wil hebben en niet kunt waarderen dat ‘alles kan gebeuren’, moet je zeker de expertmodus gebruiken.