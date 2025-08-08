Nintendo wil een nog jonger publiek: introduceert app Hello, Mario!

Nintendo heeft al veel jonge fans, maar het lijkt nu nog jongere fans te willen aanspreken. Het komt met de Hello, Mario!-app waarmee kinderen kunnen spelen met het gezicht van Mario, het boegbeeld van het gamemerk. Daarnaast verschijnt er ook een nieuwe lijn merchandise die is toegespitst op peuters en kleuters.

Hello, Mario!

De nieuwe merchandise heet My Mario en bestaat onder andere uit een interactief boek en een blokkenset. De blokkenset bevat ook Mario-personages en die kun je net als Amiibo in games gebruiken. Om het allemaal nog wat meer te laten leven onder de ukkies komt er ook een reeks stop-motion-filmpjes onder de naam It’s Me, Mario!

De timing is perfect voor deze plannen, want Mario bestaat in september veertig jaar. Het is bizar hoe oud de mascotte al is: vanaf zijn eerste rol als Jump Man in een game met Donkey Kong in de jaren ’80 tot nu heeft de New Yorkse loodgieter zich altijd weer bewezen als succesverhaal (behalve met een aantal vage sport-spin-offs misschien).

De app Hello, Mario! verschijnt op 26 augustus. op de Nintendo Switch en op smartphones.