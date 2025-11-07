Nintendo komt met meer films: deze games verdienen een verfilming

Nintendo heeft onlangs aangegeven dat ze op consistentere basis films willen uitbrengen. Dat betekent dat we naast Mario en Zelda vast nog veel meer bekende Nintendo-gamepersonages op het witte doek gaan zien. Wij nemen de leukste kanshebbers alvast met je door.
Nintendo staat natuurlijk vooral bekend om hun gigantische gamefranchises en de Switch-consoles die ze uitbrengen. Ze timmeren sinds enige tijd echter ook aan de weg in Hollywood met hun films gebaseerd op games. The Super Mario Bros. Movie was enkele jaren geleden een gigantische hit, en er wordt inmiddels al aan een vervolg gewerkt in de vorm van The Super Mario Galaxy Movie die in 2026 uitkomt, alsmede een live-action film gebaseerd op The Legend of Zelda die voor 2027 op de planning staat.
Tijdens het bekendmaken van de meest recente kwartaalcijfers – waarbij ook al bleek dat de Switch 2 als zoete broodjes over de toonbank vliegt – gaf Nintendo aan dat ze vol inzetten op gameverfilmingen. Naast de bovengenoemde (animatie)films wil het bedrijf op consistente basis films blijven uitbrengen. Dat biedt veel potentie, want Nintendo puilt uit van de leuke gameseries die we graag verfilmd of geanimeerd zouden zien worden. Hieronder vind je wat ons betreft de leukste en meest logische kanshebbers.
Een Donkey Kong-animatiefilm gaat er waarschijnlijk gewoon komen. De harige aap uit het Mario-universum was natuurlijk al te zien in The Super Mario Bros. Movie, waarin hij op ludieke wijze door Seth Rogen van stem werd voorzien. Het kan bijna niet anders of het personage krijgt zijn eigen spin-off-film waarin we een bezoekje brengen aan het DK-eiland.
Sterker nog: er is eerder dit jaar zelfs een handelsmerk gevonden voor een Donkey Kong-film, dus het zou ons niets verbazen als deze rond of na de release van The Super Mario Galaxy Movie officieel wordt aangekondigd. De stemacteur hebben ze met Seth Rogen al, en dankzij de release van Switch 2-game Donkey Kong Bananza en de Donkey Kong-attractie in het Super Nintendo World-pretpark staat het personage tegenwoordig weer helemaal in de schijnwerpers.
Pikmin is misschien niet de allerbekendste Nintendo-franchise. Toch zijn de kleine wezentjes die als een stel mieren allerlei objecten in je huis of tuin terug dragen naar hun minuscule ruimteschepen een ideale kandidaat voor een animatiefilm. Er zijn voorheen al wat kleinere animatiefilmpjes gemaakt rondom de Pikmin – pas geleden bracht Nintendo nog een leuke video uit gebaseerd op de gekleurde beestjes – dus het kan haast niet missen of we krijgen hier meer van te zien.
Nintendo heeft al een tijdje niets gedaan met de Star Fox-reeks, maar toch zijn deze ruimteshooters zeer geschikt voor een spannende sciencefictionfilm. Dat is ook niet zo gek, want de Star Fox-games lijken op zichzelf al hevig geïnspireerd door dit soort films.
Wat ons betreft worden er voor de verfilming poppen gebruikt voor de dieren die in hun schepen ruimtegevechten houden, net zoals in de oude reclames van de games. Misschien kan Nintendo de Muppet-makers van The Jim Henson Company inschakelen voor dit project, aangezien ze eerder al hebben samengewerkt met dit bedrijf.
We weten eigenlijk niet precies hoe Nintendo een (animatie)film gebaseerd op een gamereeks waarin je zelf je eigen verhalen maakt kan aanpakken. Maar dat Animal Crossing met vele tientallen miljoenen verkochte exemplaren immens populair is, weten we wél. Het zou ons dan ook niets verbazen als het bedrijf hier uiteindelijk iets mee wil doen. Zeg nou zelf: een pittoresk dorpje in een bos of op een tropisch eiland, vol met schattige huisjes waarin lekker excentrieke dieren wonen… dat moet toch wel een hit worden?
Veel van Nintendo’s gamereeksen – en dus ook films – zijn geschikt voor het hele gezin. Nintendo zou specifiek de volwassen kijkers kunnen aanspreken met een verfilming van Metroid, een van hun meest volwassen franchises die het Japanse bedrijf rijk is. In deze games volgen we ruimtepremiejager Samus Aran, een stoere vrouw in een metalen pak die ruimtepiraten aan gort schiet.
Tot de fantasie sprekende futuristische omgevingen, gruwelijke buitenaardse monsters en een hoop schietactie: meer ingrediënten zijn niet nodig om een spectaculaire actiefilm te maken. En met de komst van de nieuwe game Metroid Prime 4: Beyond later dit jaar is de gameserie relevanter dan het lange tijd is geweest. In het verleden heeft actrice Brie Larson – bekend van Captain Marvel – al aangegeven een groot fan te zijn, dus de ideale kandidaat voor de hoofdrol hebben we al te pakken.
Lekker griezelen rond Halloween; ook daar zou Nintendo de perfecte familievriendelijke insteek voor kunnen hebben. Luigi, de broer van Mario – heeft namelijk zijn eigen gamereeks in de vorm van Luigi’s Mansion. Daarin loopt hij bewapend met een zaklamp en een speciale spokenstofzuiger door lugubere landhuizen waar een kleurrijke cast aan geesten hem staan op te wachten. Na de Super Mario-animatiefilms wordt het dan ook de hoogste tijd dat zijn bange broer in de schijnwerpers stapt.
Het is misschien wel een goed idee dat Nintendo afkijkt bij Marvel voor hoe ze een succesvol filmuniversum kunnen opbouwen. Eerst introduceerden ze diverse superhelden, zoals Iron Man, de Hulk en Thor, om ze vervolgens allemaal samen te brengen in Marvel’s Avengers.
Dat is eigenlijk precies het concept achter Super Smash Bros., een vechtspel waarin alle Nintendo-personages samenkomen om lekker een robbertje te vechten. In deze ‘Nintendo-Avengers’ zouden we Mario, Donkey Kong, Link, en alle andere personages van het bedrijf die je je maar kunt bedenken eindelijk samen zien komen. Misschien is het concept om ze tegen elkaar te laten vechten wat droogjes voor een avondvullende film, maar Nintendo kan vast wel een slimme insteek bedenken en voor vuurwerk zorgen.
Dit is maar een kleine greep uit de vele gamereeksen die Nintendo kan gebruiken om bezoekers naar de bioscoop te trekken. We hebben het nog niet eens gehad over diverse herkenbare personages als Kirby, of relatief nieuwe gezichten zoals de inktvisachtige wezens uit Splatoon. Of wat te denken van het toch al vaak verfilmde Pokémon? De keuze is reuze en we zijn dan ook benieuwd wat we de komende jaren allemaal voorgeschoteld krijgen!