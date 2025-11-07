Nintendo komt met meer films: deze games verdienen een verfilming

Nintendo heeft onlangs aangegeven dat ze op consistentere basis films willen uitbrengen. Dat betekent dat we naast Mario en Zelda vast nog veel meer bekende Nintendo-gamepersonages op het witte doek gaan zien. Wij nemen de leukste kanshebbers alvast met je door.

Nog meer verfilmingen

Nintendo staat natuurlijk vooral bekend om hun gigantische gamefranchises en de Switch-consoles die ze uitbrengen. Ze timmeren sinds enige tijd echter ook aan de weg in Hollywood met hun films gebaseerd op games. The Super Mario Bros. Movie was enkele jaren geleden een gigantische hit, en er wordt inmiddels al aan een vervolg gewerkt in de vorm van The Super Mario Galaxy Movie die in 2026 uitkomt, alsmede een live-action film gebaseerd op The Legend of Zelda die voor 2027 op de planning staat.

Tijdens het bekendmaken van de meest recente kwartaalcijfers – waarbij ook al bleek dat de Switch 2 als zoete broodjes over de toonbank vliegt – gaf Nintendo aan dat ze vol inzetten op gameverfilmingen. Naast de bovengenoemde (animatie)films wil het bedrijf op consistente basis films blijven uitbrengen. Dat biedt veel potentie, want Nintendo puilt uit van de leuke gameseries die we graag verfilmd of geanimeerd zouden zien worden. Hieronder vind je wat ons betreft de leukste en meest logische kanshebbers.