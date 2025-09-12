Nintendo komt met The Super Mario Galaxy Movie: check de trailer

Nintendo heeft na veel geruchten eindelijk de trailer -en de naam- van de nieuwe Mario-film uit de doeken gedaan. De prent heet The Super Mario Galaxy Movie en hij wordt gemaakt door Mario-bedenker Shigeru Miyamoto en oprichter van Illumination: Chris Meledandri, die ook samenwerken aan The Super Mario Bros. Movie. Ook de regie is weer in handen van Aaron Horvath en Michael Jelenic, met wederom stemacteurs als Chris Pratt, Jack Black en Keegan-Michael Key om Mario en zijn vrienden tot leven te brengen.

The Super Mario Galaxy Movie

Het is onbekend waar de film over gaat, maar we kunnen ons als liefhebbers van Mario Galaxy wel iets voorstellen. In ieder geval niet over liefde tussen Mario en Peach… Maar in de games werd Mario onder andere een bij en kreeg hij te maken met allerlei koddige, dikke sterren. Het wordt vooral interessant om te zien of hij dan ook naar allemaal verschillende planeten zal reizen, want dat is wel waar deze games om draaiden.

The Super Mario Galaxy Movie draait vanaf 3 april 2026 in de bioscoop.