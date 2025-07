Nintendo schokt de wereld: Mario en Peach zijn gewoon vrienden

De blosjes op zijn wangen, de kusjes van haar lippen: het heeft allemaal niets te betekenen. Mario en Peach zijn gewoon vrienden. Nintendo heeft dat bevestigd. In de Nintendo Today-app meldde Nintendo het nieuws. Het zijn “gewoon goede vrienden die elkaar waar dat kan helpen”.

Princess Peach is van oudsher de damsel in distress: de vrouw met het blonde haar en de roze jurk die in kooitjes wordt opgesloten door Bowser en dan gered moet worden door Mario, de held van het spel. Inmiddels staat ze ook wel iets vaker haar mannetje, maar elke gamer weet: Princess Peach is Mario’s ‘love interest’. Ze zijn nooit echt samen geweest, want hij moet haar vooral de godganse dag redden, maar we hebben al die jaren gedacht dat er zeker wel liefde zat.

Blijkbaar maakt het kusje van Peach Mario wel verlegen, omdat hij misschien nooit door andere vrouwen wordt gekust, maar hij heeft er verder blijkbaar geen gevoelens bij behalve vriendschap. Hetzelfde geldt voor Peach. Opvallend, want ook in de teksten in games wordt Mario een ‘special someone’ genoemd door Peach. We hebben zelfs een huwelijksaanzoek tussen de twee meegemaakt in Super Mario Odyssey, al moeten we daarbij wel toegeven: Peach zei nee.