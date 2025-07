Battlefield 6 is onthuld: dit is de trailer (en wat minder goed nieuws)

EA heeft de eerste trailer van Battlefield 6 online gezet. Hierin zien we meer van de huurlingen van Pax Armata waar we het in dit spel tegen op gaan nemen. De NAVO moet het bezuren en jij moet die organisatie -en de wereld- beschermen. We zien in de nieuwe trailer meer van de campagne, waarin duidelijk een focus is op voertuigen.

Masters of War

Onder het genot van Bob Dylans toepasselijke nummer Masters of War zien we hoe de wereld af en toe ineen lijkt te storten. Bruggen, helikopters, gebouwen: alles kan kapot. Ondertussen horen we hoe de president van de Verenigde Staten reageert op de strijd. ‘It’s over’, stelt hij. Nou, daar moet nog wel wat voor gebeuren, maar dat is dus aan jou in de game.

Het mag geen verrassing zijn dat de trailer indrukwekkend is: of we nou in de straten van een grote Amerikaanse stad zijn of in de droge woestijn tussen de piramides: de graphics zijn fenomenaal. We kunnen alleen maar hopen dat dat niet slechts is opgepoetst voor deze trailer, maar dat de game er echt zo goed uitziet. Zeker weten doen we dat pas op 10 oktober, want dan schijnt Battlefield 6 uit te komen. De schade> Hij schijnt 79,99 euro op de consoles te kosten en 69,99 euro op de PC.