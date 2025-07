Van Z tot A: 5 Pokémon-aankondigingen die je niet wil missen

Het is feest voor Pokémon-fans, want de koddige figuurtjes van de Pokémon Company gaan niet zomaar verdwijnen. Er komen talloze nieuwe games en series met de wezentjes uit en daar hebben we nu nieuw bewijs van. Dit zijn 5 Pokémon-aankondigingen van deze week die je zeker moet weten.

Pokémon-games en series

Pokémon bestaat al vele decennia en ook al lijken veel games van de franchise stiekem best wel op elkaar, het is toch elke keer weer de moeite waard om een nieuw gebied in te duiken en mogelijk nieuwe Pokémon tegen het lijf te lopen. Er is geen tijdsdruk, je kunt de gamewereld lekker op je gemakje uitkammen en dat maakt het een heerlijke gamefranchise om lekker opgekruld in een hoekje van de bank te spelen. Maar er is meer: deze week werd bijvoorbeeld bekend dat er een nieuw seizoen van het snoeperige Pokémon Concierge komt.

Pokémon Champions

Een andere game die meer aandacht krijgt in de komende periode, dat is Pokémon Champions. De game is een soort opvolger van Stadium en laat je vooral veel vechten, in plaats van ontdekken. Wel is het van belang dat je je Pokémon goed traint,zodat ze klaar zijn voor de strijd. Bijzonder is ook de platforms waarop deze game uitkomt: Nintendo Switch-consoles en smartphones (iOS en Android).