Battlefield Labs laat je shooter Battlefield meetesten

EA heeft Battlefield Labs aangekondigd een nieuw community-testplatform waarmee je gelinkt wordt met de ontwikkelaars om de nieuwe game te testen.

EA Battlefield Labs

EA omschrijft het als volgt: “Battlefield Labs is een nieuwe exclusieve testomgeving die een geselecteerd aantal spelers rechtstreeks in contact brengt met onze ontwikkelaars. Je kunt testen en ons cruciale feedback geven om de best mogelijke Battlefield te maken. We beginnen met spelers in Europa en Noord-Amerika en kijken daarna of we dit in de toekomst kunnen uitbreiden. Hoewel de plaatsen beperkt zijn, moedigen we iedereen aan om zich aan te melden.”