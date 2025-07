Tempest Rising: de glorieuze wedergeboorte van Command & Conquer

Frank Klepacki: het geheime wapen

Een RTS staat of valt met zijn sfeer – en die zit hier goed. Dat komt grotendeels door de soundtrack van niemand minder dan Frank Klepacki, de componist die ooit de sound van Command & Conquer bepaalde. Zijn muziek in Tempest Rising is direct herkenbaar: zwaar, ritmisch en energiek. Het is alsof je in een vergeten C&C-campagne bent beland, maar dan in HD.

Speelt het ook lekker?

Ja. De besturing voelt vertrouwd, eenheden reageren snel, en de combat heeft pit. Zeker op hogere moeilijkheidsgraden of in multiplayer potjes moet je echt je strategie afstemmen op de tegenstander.

De AI is soms wat voorspelbaar, en de pathfinding is niet altijd vlekkeloos. Maar over het algemeen staat de gameplay als een huis – en dat is knap, in een genre waar balans en overzicht essentieel zijn.

Multiplayer doet z’n werk met ranked 1v1 en 2v2, en er wordt actief gepatcht op basis van communityfeedback.