EA geeft broncode van Command & Conquer Remastered Collection vrij

Om de modding-scene het goede voorbeeld te geven, hebben de ontwikkelaars van Petroglyph een nieuwe modded eenheid gemaakt die de vraag beantwoordt: "Wat zou de Brotherhood of Nod doen als ze de Mammoth Tank buit zouden maken? Het resultaat is de Nuke Tank, een tank waarbij de koepel is vervangen door een gigantisch artilleriekanon om kernbommen mee af te vuren!

Command & Conquer Remastered Collection



De Command & Conquer Remastered Collection is vanaf 5 juni wereldwijd verkrijgbaar op PC via Origin en Steam. De collectie bestaat uit Command & Conquer: Tiberian Dawn, Command & Conquer: Red Alert, plus de drie uitbreidingspakketten - Covert Ops, Counterstrike en The Aftermath. Command & Conquer Remastered Collection is een passieproject van EA en verschillende leden van het oorspronkelijke team van Westwood Studios bij Petroglyph en Lemon Sky Studios.