Command & Conquer Remastered Collection verkrijgbaar vanaf 5 juni

Het eerste deel van Command & Conquer werd in 1995 uitgebracht door Westwood Studios. In totaal volgde er daarna nog 12 games verdeeld over drie series. Samen een toch legendarische realtime strategiegames (RTS) reeks. Dit jaar bestaat Command & Conquer 25 jaar. En ter ere van deze 25e verjaardag kondigde Electronic Arts de Command & Conquer Remastered Collection aan, een verzameling van de legendarische realtime strategiegames waar toch een hele generatie mee is opgegroeid. Deze speciale collectie komt vanaf 5 juni 2020 wereldwijd beschikbaar voor PC via Origin en Steam.

Command & Conquer Remastered



De collectie bestaat uit Command & Conquer: Tiberian Dawn, Command & Conquer: Red Alert plus de drie uitbreidingspakketten - Covert Ops, Counterstrike en The Aftermath.

Het is een passieproject van EA en verschillende leden van het oorspronkelijke Westwood Studios-team bij Petroglyph. Het wordt ontwikkeld samen met de C&C-community, waar het project al in oktober 2018 werd aangekondigd om de community te peilen voor aanvang van de ontwikkeling.

Al vanaf het aller begin is er een actieve communityraad bij het project betrokken, die 24/7 toegang heeft tot het ontwikkelingsteam. De titel bevat volledig nieuwe graphics met ondersteuning voor 4K-resolutie en een soundtrack van meer dan zeven uur, geremasterd door de oorspronkelijke componist, Frank Klepacki. De community heeft geholpen om de verbeteringen aan de game vorm te geven via veelgevraagde functies als een verbeterde UI, bijgewerkte besturing en een mapeditor waarmee fans hun creaties kunnen laten zien. De multiplayer is helemaal opnieuw opgebouwd, voor ondersteuning een van moderne online ervaring, met aangepaste spellen, snelle 1-tegen-1-gevechten, matchmaking op basis van Elo-rating, klassementen, herhalingen en nog veel meer.