Donkey Kong Bananza review: crimineel voor completionists

Speelde jij vroeger altijd de LEGO-games omdat je alles gewoon volledig kapot wilde maken? Geniet jij van het hacken en slashen in God of War? Dan zal de nieuwe Donkey Kong-game je ook wel bevallen. Ja echt, een Nintendo-game. Lees waarom in deze review van Donkey Kong Bananza.

Donkey Kong Bananza

We leerden de nieuwe Donkey Kong kennen op het preview-event van Nintendo. De ‘begeleider’ naast me zei: “Wow, je hebt dingen ontdekt die ik in al die uren previews geven nog niet eens heb gevonden!” Heel tof, maar ik worstelde een beetje met deze game: het was zo’n enorme chaos met de camera, daarnaast kun je werkelijk alles stukmaken en graven, dus je weet eigenlijk van gekheid niet meer wat je moet doen.

Je wil eigenlijk alles zien, alles stukmaken, alles verzamelen, maar dan doe je ineens vele uren meer over het spel en je hebt nu eenmaal ook een missie om te volbrengen. Plus, op zo’n previewevent staat er dus de hele tijd iemand naast je en krijg je maar zo lang de tijd: stress alom dus.

Nog steeds zo’n chaos?

Nu de game eenmaal uit is, was ik vooral benieuwd of het nog steeds zo’n chaos was. Het lijkt minder hevig te zijn als het om de camerastandpunten gaat. Ook game ik een stuk lekkerder als ik gewoon onderuit op de bank kan zitten en er geen tijd loopt, niemand meekijkt, en ik dus gewoon de stiekeme completionist in me kan loslaten. Ik ben veel te nieuwsgierig voor dit spel, ik wil elk hoekje, elk gaatje, elk twinkeltje: ik wil het allemaal.