Nintendo plaatst heel vage baby-film: blijkt Pikmin te zijn

Nintendo plaatste twee dagen geleden een enorm vage trailer op het internet. Zo vaag, dat wij hem hier niet hebben neergezet. Het leek na alle baby-Mario-producten van het bedrijf wederom te gaan om iets voor baby’s. Nu blijkt dat toch heel anders te liggen: het is al die tijd al Pikmin geweest.

Nintendo speelt met wat je niet ziet

Het viel al op dat diverse dingen in deze video uit zichzelf bewegen, dus de fans hadden al bedacht dat het ongetwijfeld Pikmin was (de wezentjes in die gamefranchise lopen dragen altijd van alles). Nu blijkt het ook zo te zijn, want Nintendo heeft in de Nintendo Today-app een tweede video geplaatst waarin blijkt dat de Pikminnetjes met zijn allen in de babykamerstonden.

Hieronder zie je hoe dat eruitziet. De tweede video is nog niet op YouTube geplaatst. Hoe het kan dat we die Pikmin in de eerste trailer niet zagen, is heel verklaarbaar: mensen kunnen Pikmin niet zien. Blijkbaar zijn we nu allemaal Pikmin geworden, want we zien ze nu wel.

De vraag is nu of de schattige gamefranchise terug is met een nieuwe game. of dat het toch gaat om iets heel anders, zoals een nieuwe animatieserie. Hopelijk krijgen we ook dat snel te zien. We hebben namelijk best trek in een toffe nieuwe Switch 2-game.

