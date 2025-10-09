Nintendo plaatst heel vage baby-film: blijkt Pikmin te zijn

Nintendo plaatste twee dagen geleden een enorm vage trailer op het internet. Zo vaag, dat wij hem hier niet hebben neergezet. Het leek na alle baby-Mario-producten van het bedrijf wederom te gaan om iets voor baby’s. Nu blijkt dat toch heel anders te liggen: het is al die tijd al Pikmin geweest.

Nintendo speelt met wat je niet ziet

Het viel al op dat diverse dingen in deze video uit zichzelf bewegen, dus de fans hadden al bedacht dat het ongetwijfeld Pikmin was (de wezentjes in die gamefranchise lopen dragen altijd van alles). Nu blijkt het ook zo te zijn, want Nintendo heeft in de Nintendo Today-app een tweede video geplaatst waarin blijkt dat de Pikminnetjes met zijn allen in de babykamerstonden.