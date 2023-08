Pikmin 4 review - Hadden we maar meer tijd…

Pikmin is terug en dat is goed nieuws voor iedereen die van koddige games houdt. De grappige gekleurde wezens die ooit zijn bedacht door dezelfde man die verantwoordelijk was voor Mario, willen je wederom maar al te graag bijstaan terwijl je Kapitein Olimar thuis probeert te brengen.

Pikmin 4

De ukkies moeten wel flink aan de bak in dit nieuwe deel, want nog steeds is de klok je niet goed gezind. Hoewel je het meestal wel haalt, zou je vaak nog net wat meer tijd willen hebben om net even wat meer bij elkaar te scharrelen. Aan de andere kant is dat ook de charme van deze game. Je moet er hard voor werken en dat is verwarrend gezien de schattige natuur van het spel: je verwacht het rustig aan te kunnen doen en de prachtige gamewereld lekker op je gemak te kunnen ontdekken, maar niets is minder waar. Je krijgt eigenlijk te weinig tijd om de Pikmin echt te leren kennen, maar aan de andere kant is dat ook de bedoeling van het spel.

Maar goed, als je het nog nooit gespeeld hebt is het misschien wat intens om met deze uitleg te beginnen. Het is een game waarin je je met een aantal ruimtewezens moet inlaten om je verder te helpen. Je stuurt een aantal gekleurde wezens aan die allemaal hun eigen specialiteit hebben. Dat is eigenlijk alles wat je moet weten, naast die tikkende klok die vrij zwaar weegt.