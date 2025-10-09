Trust GXT 723 Ruya: een comfortabele gamingstoel met veel klasse

De tijd dat een gamingstoel per se glimmend leer met felle kleuren moest hebben, ligt achter ons. Met de GXT 723 Ruya kiest Trust voor een volwassen, ingetogen design: stoffelijk comfort in plaats van plastic glans, subtiele accenten en een bouwkwaliteit die indruk maakt. De stoel combineert ergonomie met stijl, en dat voor een vriendelijk prijskaartje.
De Ruya maakt een volwassen indruk. De stofbekleding voelt stevig maar zacht, en ademt goed – ideaal als je lange dagen achter je bureau doorbrengt, of voor lange gamesessies in de avond. Het ontwerp is strak en past daardoor net zo goed in een werkkamer als in een gaming setup.
De bouw is verrassend solide: een FSC-gecertificeerd houten frame, een gaslift van klasse 4 en een draagvermogen van 150 kg. Alles voelt stabiel, zonder wiebelende armleuningen of kraakgeluiden. De montage is eenvoudig en als je de juiste stappen volgt binnen een kwartiertje klaar.
Wat Trust goed heeft gedaan, is de balans tussen stevigheid en comfort. De vulling van het zitvlak en de rugleuning is veerkrachtig en blijft zijn vorm behouden, zelfs na uren gebruik. De lenden- en nekkussens zijn verstelbaar en helpen bij een gezonde zithouding. Vooral bij langere sessies merk je dat je rug minder snel vermoeid raakt.
De stoel heeft daarnaast 3D-armsteunen, die in hoogte, breedte en hoek verstelbaar zijn, en een kantelmechanisme met vergrendelfunctie voor wie graag even achteroverleunt.
Een groot pluspunt van de Ruya is hoe stil hij blijft in gebruik. Geen gepiep of gekraak, ook niet als je beweegt. De vijfsterrenbasis met soepele wielen rolt moeiteloos over harde vloeren of tapijt. De stoel voelt bovendien stabieler aan dan je op basis van de prijs zou verwachten. Dat komt deels door de degelijke constructie, maar ook door het gekozen schuim: stevig, maar niet stug.
De Ruya voelt niet aan als een uitgesproken “gamingstoel”. En dat is juist de kracht. De neutrale kleurstelling en het zachte textiel maken hem geschikt voor elke setting – of je nu de hele dag Valorant speelt of Zoom-meetings afwerkt.
De stof is ademend en praktisch; je zweet minder snel, en vlekken zijn eenvoudig schoon te houden. Daarmee positioneert Trust deze stoel slim tussen design, comfort en functionaliteit in.
De Trust GXT 723 Ruya is een verrassend volwassen gamingstoel. Voor €249,99 krijg je een comfortabele, ademende stoel die zowel qua design als ergonomie indruk maakt. Hij voelt degelijk, blijft stil en biedt steun op de juiste plekken.
Voor wie niet wil kiezen tussen een comfortabele bureaustoel en een stijlvolle gamingstoel, is de Ruya een uitstekende middenweg. Een slimme keuze dus voor gamers en thuiswerkers die comfort, stijl en een scherpe prijs willen combineren.