Trust GXT 723 Ruya: een comfortabele gamingstoel met veel klasse

De tijd dat een gamingstoel per se glimmend leer met felle kleuren moest hebben, ligt achter ons. Met de GXT 723 Ruya kiest Trust voor een volwassen, ingetogen design: stoffelijk comfort in plaats van plastic glans, subtiele accenten en een bouwkwaliteit die indruk maakt. De stoel combineert ergonomie met stijl, en dat voor een vriendelijk prijskaartje.

Eerste indruk: strak en solide

De Ruya maakt een volwassen indruk. De stofbekleding voelt stevig maar zacht, en ademt goed – ideaal als je lange dagen achter je bureau doorbrengt, of voor lange gamesessies in de avond. Het ontwerp is strak en past daardoor net zo goed in een werkkamer als in een gaming setup.

De bouw is verrassend solide: een FSC-gecertificeerd houten frame, een gaslift van klasse 4 en een draagvermogen van 150 kg. Alles voelt stabiel, zonder wiebelende armleuningen of kraakgeluiden. De montage is eenvoudig en als je de juiste stappen volgt binnen een kwartiertje klaar.