Trust ontvangt voor derde jaar op rij EcoVadis Gold voor duurzaamheid

Trust heeft opnieuw een mijlpaal bereikt op het gebied van duurzaamheid. Voor het derde jaar op rij heeft het bedrijf een EcoVadis Gold Medal ontvangen. Daarmee behoort Trust tot de top 5% van bedrijven die wereldwijd zijn beoordeeld op duurzaamheid. Binnen de sector ‘groothandel in computers en randapparatuur’ scoort Trust zelfs in de top 2%.

Wat betekent EcoVadis Gold?

EcoVadis beoordeelt bedrijven op vier pijlers: milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Alleen organisaties die in alle categorieën hoog scoren, komen in aanmerking voor een Gold-status. Trust voldoet aan die eisen door actief in te zetten op duurzaamheid. Denk aan streng milieubeleid, eerlijke arbeidsomstandigheden, ethisch verantwoord ondernemen en duurzame toelevering.

Duurzaamheid als onderdeel van de strategie

Trust heeft zijn beleid het afgelopen jaar verder aangescherpt. Nieuwe productlijnen bevatten nu meer gerecyclede materialen. Daarnaast ligt de nadruk op verminderen, verwijderen en vervangen. Het bedrijf traint medewerkers actief op ESG-thema’s. Bovendien luistert Trust naar zijn team via betrokkenheidsonderzoeken. Op basis daarvan wordt de interne strategie steeds verder aangescherpt.

Concrete acties en meetbare doelen

Trust heeft ook zijn KPI’s (Key Performance Indicators) vernieuwd. Daarbij stelt het bedrijf ambitieuze doelen voor de toekomst. De afvoer van elektronisch afval gebeurt nu op een efficiëntere en duurzamere manier. Verder deelt Trust via een jaarlijks Impact Report en een Greenhouse Gas Report openlijk zijn resultaten en plannen.

Meer dan erkenning

Hoewel Trust trots is op de Gold-status, blijft het bedrijf vooruitkijken. “We zien duurzaamheid als een doorlopend proces,” aldus Trust. “We willen bewuste keuzes blijven maken die goed zijn voor het milieu én voor onze gemeenschap.”