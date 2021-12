​Voor de thuiswerkers - Trust komt met 4K-webcam Teza

Veel laptops zijn wel voorzien van een webcam, maar dit zijn meestal niet de beste webcams. Bovendien gebruiken veel thuiswerkers liever een aparte monitor (of soms zelfs twee), die vaak niet met een ingebouwde cam komen. Trust lanceert nu een betaalbare 4K UHD-webcam genaamd Teza.



Veel mensen dachten dat webcams apparaten waren die zouden blijven hangen in het MSN-tijdperk, toen we meer met elkaar begonnen te chatten en videochat populair werd. Het bekende bolletje voor bovenop je monitor is qua functionaliteit niet verdwenen, maar werd op een gegeven moment vaak ingebouwd in laptops, waardoor je er niet meer apart eentje hoefde aan te schaffen.

Scherp is professioneel

Tegelijkertijd zijn veel monitoren hier nog steeds niet van voorzien, waardoor de webcam nooit helemaal is verdwenen. Zeker nu we door de pandemie aanzienlijk meer thuiswerken en videomeetings houden, kiezen mensen weer vaker voor een aparte webcam. Soms doen ze dat zelfs als ze wel een ingebouwde cam hebben, maar deze niet van de gewenste kwaliteit is. Immers komt het veel professioneler over als je scherp te zien bent, in plaats van dat het beeld korrelig is waardoor mensen bijna aan hun eigen internetverbinding of monitor gaan twijfelen.

Trust is al jaren bekend als merk dat regelmatig met handige accessoires voor je computer op de proppen komt en het is geen wonder dat het in deze tijd komt met een gloednieuwe webcam die geheel past binnen de wensen van de huidige, thuiswerkende maatschappij. Zo komt het met Teza, de betaalbare 4K UHD-webcam waarmee je scherper én kleurrijker op de webcam te zien bent, in een resolutie van 3840 x 2160 en 30 frames per seconde.

Een goede microfoon

Het gezichtsveld van het apparaat is 74 graden en dankzij autofocus en tegenlichtcompensatie kom je eerder goed op de camera dan bij veel andere webcams. Er zijn twee geïntegreerde microfoons om je stemgeluid goed op te nemen voor videocalls. Ze hebben een bereik van vijf meter, dus je hoeft niet naar voren te leunen waarbij mensen alleen je voorhoofd zien, wanneer je iets wil zeggen in de meeting.

Installeren moet ook vrij makkelijk zijn dankzij USB en een plug-and-play-methode waarbij je de cam vrijwel meteen kunt gebruiken. Wil je de cam op tafel zetten, dan kan dat dankzij het meegeleverde statief. Trust is een merk dat al langere tijd voordelige gadgets maakt voor je pc, zoals toetsenborden en muizen, maar sinds dit jaar is het ook actief in de zakelijke markt.