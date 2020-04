Thuiswerken tijdens Corona: zo blijf je effectief aan het werk

Als je thuiswerkt vanwege Corona, kan het best een uitdaging zijn om je productiviteit op peil te houden. Naast het behouden van je normale werkroutine en het creëren van een werkplek kun je nog meer doen om je effectiviteit op peil te houden. Met deze 5 tips blijf je ook vanuit thuis effectief aan het werk.

1. Bereid je lunch voor

Als je gewend bent om ’s ochtends een lunch klaar te maken en tussendoortjes mee te nemen naar je werk, doe dan hetzelfde als je thuiswerkt. Dan hoef je geen tijd in de keuken door te brengen rondom lunchtijd en blijft je dagritme zoals normaal. Dat komt je productiviteit ten goede, want zo blijft je focus op je werk en raak je minder snel afgeleid.

Ga wel even weg van je werkplek om je lunch te nuttigen. Op je werk blijf je als het goed is ook niet achter je computer zitten. Zet ook geen achtergrondmuziek op als je dat normaliter ook niet doet, want dat kan afleidend zijn. Zeker als er nieuws en reclame tussendoor komt.

2. Sta af en toe op van je stoel

Als je vanuit huis werkt, is het verleidelijk om de hele dag te blijven zitten en alleen op te staan voor koffie en lunch. Doordat je lange tijd in dezelfde positie zit, kan dat je sloom en slaperig maken. Niet echt bevorderlijk voor je productiviteit.

Sta regelmatig op uit je stoel en beweeg even. Rek je bijvoorbeeld even goed uit. Wat ook helpt om regelmatig te bewegen, is water drinken. Daardoor moet je regelmatig naar het toilet en dan ben je weer even actief.

Neem bij iedere kop koffie een glas water en vul je lege glas steeds bij, dan heb je weer wat beweging. Gebruik de tijd die je normaliter kwijt was aan reizen om even lekker los te gaan. Denk aan een workout of een paar keer de trap op en af. Daarna ga je met een fris hoofd weer aan het werk en dat bevordert je productiviteit.

3. Zorg voor frisse lucht

Hoewel je prima met je laptop naar buiten kunt, breng je tijdens tet thuiswerken vaak meer tijd binnenshuis door. Als je hierbij voor frisse lucht zorgt, bevordert dat je productiviteit.

Zet een raam open of haal regelmatig buiten een frisse neus. Denk aan een koffie- of theepauze op het balkon of in je tuin. Maak ook een lunchwandeling en ga na je werk ook even een blokje om. Dat is ook goed voor je weerstand en daarmee voor je gezondheid.