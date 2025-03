Meer comfort en controle met de Ruya Pro Gaming Chair

GXTrust introduceerde onlangs de nieuwe GXT 721 Ruya Pro Gaming Chair, ontworpen voor gamers die op zoek zijn naar meer comfort, ergonomische ondersteuning en topkwaliteit. Deze stoel helpt je een nieuw level te behalen, is ideaal voor het verkennen van nieuwe werelden of gewoon om geconcentreerd te werken. De Ruya Pro biedt de perfecte balans tussen vorm en functie.

Volledig verstelbaar

Ieder aspect van de Ruya Pro is volledig verstelbaar, zodat gamers naar wens hun stoel nauwkeurig kunnen aanpassen. Hoogteverstelling, 4D-armleuningen en een kantelslot zorgen voor volledige controle over je instelling, zodat hij perfect past bij elk bureau of game setup. De ingebouwde onderrugsteun biedt comfort en zorgt voor een gezonde houding tijdens lange en intensieve gamesessies.

Comfort als uitgangspunt

De Ruya Pro is ontworpen met comfort als uitgangspunt en heeft een extra dikke voorgevormde zitting voor optimale ondersteuning. De stoel is ook uitgerust met een afneembaar hoofdkussen om je nek te ondersteunen wanneer dat nodig is. Ontworpen met een ademende stof en PU-leder, is deze stoel niet alleen luxueus en stijlvol, maar biedt het ook ultieme functionaliteit en duurzaamheid. Zo geeft de Ruya Pro spelers een fris en koel gevoel zolang dat nodig is.