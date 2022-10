​Razer: Een Lamborghini-gamestoel en meer vette aankondigingen

Misschien heb je geen budget voor een Lamborghini-bolide, maar wel voor een gamestoel van het merk? Met de bekende stiksels is de Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition een zwart-oranje must-have. Het is een speciale variant van de Enki-gamestoel die Razer al langer maakt (en waarvan ook al andere special editions bestaan, zoals van F1-team Williams). Die heeft echter niet wat de stoel van Lamborghini wel heeft: namelijk Alcantara. Daarnaast zit er een magnetisch hoofdkussen op en een uitgebalanceerde zetel. Het is qua prijs wel de Lamborghini onder de gamestoelen: hij is er vanaf 1.499 euro.

Blauw scherm voor streamers

Als je wil streamen maar je kamer is een rommel, of je hebt geen geld om je hele gameroom onder handen te nemen, dan kun je de Razer Blue Screen overwegen. Niet dat het een heel goedkoop ding is met zijn prijs van 179,99 euro: het is wel een geweldige tool om je streams of je YouTube-video’s en TikTok-producties mooier te maken. Het is een blauw scherm, maar geen gewoon blauw scherm: dit oprolbare scherm van 94 inch kan namelijk allemaal achtergronden weergeven, met het chroma-design waar Razer zo bekend van is. Dat maakt je stream toch weer een stuk aantrekkelijker.