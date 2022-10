​5 vette gamehandhelds voor onderweg gamen

Vroeger had je een Game Boy of een soort uit de hand gelopen rekenmachine waarop je alleen Tetris kon spelen, maar tegenwoordig vliegen de handhelds voor je om de oren. Razer heeft nu ook weer een nieuwe onthuld: Android-handheld Razer Edge. Nu komt die alleen in de Verenigde Staten uit, maar ook in Nederland heb je veel keuze in gaminghandhelds.

Nintendo Switch Er is één gaminghandheld die het meest populair is van allemaal, namelijk Nintendo Switch. Het leuke aan deze handheld is dat je hem ook kunt gebruiken op je televisie (al moet je daar wel een dock voor gebruiken). Net als bijna alle andere handhelds in dit artikel heeft Nintendo Switch zijn controllers aan de zijkanten van het 6,2 inch-scherm en kun je ze er ook afklikken voor als je bewegingsgestuurde games wil doen. Nintendo is natuurlijk al decennialang dé handheldmaker van de wereld, dus je kunt ook op dit apparaat bekende games spelen als onder andere Mario, Donkey Kong en Zelda. De accuduur is tussen de 3 en 6 uur. Nintendo Switch is er in vele varianten, verkrijgbaar vanaf ongeveer 300 euro.

Aya Neo Air Aya Neo is een bedrijf dat ook al meerdere handhelds heeft gemaakt en dat met succes deed dankzij onder andere crowdfunding. Aya Neo Air is een apparaat waarbij je de controllers niet kunt losklikken of hem op een televisie kunt gebruiken, maar wel draait hij op Windows en kan hij AAA-games (zoals Elden Ring en Spider-Man Remastered) draaien op 720p. De speeltijd is niet zo heel lang (1,5 uur), terwijl het scherm slechts 5,5 inch meet en je dus zou zeggen dat die iets minder energie trekt. Het apparaat is niet heel goedkoop en kost rond de 550 euro, maar daarvoor kun je dus wel een soort mini-game-pc verwachten. Check overigens ook andere Aya Neo-handhelds, want de 2021 Pro is ook een heel tof apparaat, maar die kost 1350 (!) euro.

Xammue OneXPlayer 1S De Xammue OneXPlayer 1S heeft een nogal ingewikkelde naam, maar het apparaat is verre van ingewikkeld. Met zijn grote scherm van 8,4 inch en een 2TB harde schijf kun je wel even vooruit. Ook deze handheld is een soort game-PC, zij het door zijn grote scherm iets minder mini. Hij kan games op een resolutie van 1080p draaien en je hebt de hele Steam-catalogus tot je beschikking. De batterijduur is niet geheel verrassend niet ontzettend goed, maar je kunt er vaak toch nog twee uur uitpersen. Dat is zeker niet het grootste nadeel aan deze handheld, want dat is verreweg zijn prijs: je kunt deze kopen voor ongeveer 1500 euro.

Steam Deck Een handheld die de laatste tijd erg in trek is, dat is Steam Deck. Dit apparaat was niet aan te slepen, maar gelukkig heeft Valve inmiddels de productie helemaal op orde. Deze handheld heeft een batterijduur van een nette 4 uur en je hebt ermee toegang tot bijna de hele Steam-catalogus. Het scherm is 7 inch en je kunt de controllers er niet afklikken. Je kunt er wel een docking station voor kopen en dan kun je hem ook op de televisie gebruiken. Er zijn op dit moment geen betere deals te vinden qua stevige handhelds die ook nog als een soort PC werken, want Steamdeck kost ongeveer 400 euro.

Playdate Wil je wel een handheld, maar even iets heel anders dan een scherm met controllers aan de zijkant? Als je van grappige indiegames houdt, dan is Playdate de handheld voor jou. Het Game Boy-achtige apparaatje heeft een zwart-witschermpje van 2,7 inch en kost ongeveer 200 euro. Daarvoor heb je geen toegang tot een ontelbare hoeveelheid games: je moet het doen met de games die fabrikant Panic naar het apparaatje stuurt. Er komen minimaal 24 games op uit, waarbij je elke week via het internet een nieuw spelletje krijgt toegestuurd. Dat spel is onder andere te bedienen met de gewone knoppen, maar ook met het liertje dat aan de zijkant zit. Met dat hendeltje heb je weer even een heel andere manier van een game besturen en dat -maar ook dat concept op games uit te geven- maakt Playdate uniek. De batterijduur is wel vrij lang: 8 uur als je gamet en maar liefst 2 weken in standby. Wel hoef je hier dus geen groteske game-ervaringen op te verwachten, dus als je lang vooruit wil met je handheld, dan raden we je eerder één van de bovenstaande opties aan.