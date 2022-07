Elon Musk wil van Tesla's een Steam Deck maken

Lekker in de auto GTA of DOTA 2 spelen? Daar heb je nu nog een laptop of Steam Deck voor nodig, maar als je auto een Tesla is, dan kan daar binnenkort verandering in komen. Ondernemer Elon Musk wil namelijk dat Steam kan draaien op de bolides.

Steam in een Tesla Het is niet zomaar iets dat de beste man roept: bij Tesla wordt er ook daadwerkelijk aan de functie gewerkt. Een slimme keuze, want Steam is al jaren het meest geliefde platform voor pc-games. Dat komt onder andere omdat het heel groot is (er staan meer dan 50.000 spellen op), maar ook omdat het heel diepe kortingen geeft tijdens zijn beruchte Steam Sales. Spellen die normaal 40 euro kosten, gaan dan ineens voor 5 euro over de virtuele toonbank. Plus, er is sinds dit jaar nog iets dat Steam een geweldige boost geeft, namelijk Steam Deck. Deze handheld die doet denken aan Nintendo Switch is enorm populair, omdat je er de hele Steam-bibliotheek op kunt spelen. Uiteraard moet je spellen hiervoor wel eerst aanschaffen, maar de toegankelijkheid van het apparaat is groot. Tenminste, als je het over games hebt: Steam Deck kampt ook met een chiptekort, waardoor veel mensen die hem willen bestellen helaas nog even moeten wachten. Aan de andere kant is dat precies hetzelfde geval als bij PlayStation 5, dus heel zeldzaam is dat probleem helaas niet.

Steam Deck Terug naar de Tesla’s, want die blijken ook wel de rol te kunnen vervullen van de Steam Deck. Het is gamen, het is onderweg en je kunt met je Tesla gewoon het internet op om eventueel nieuwe spellen te downloaden. Tesla verwacht volgende maand al zo ver te zijn met de integratie dat er een demo kan worden getoond, geeft Musk aan. Op dit moment moet je het dus nog even doen met Tesla Arcade, waar ook niet de minste titels op te vinden zijn (denk aan Cuphead en Sonic the Hedgehog 1). Het is trouwens niet zeker dat je ook vanuit je Tesla games kunt downloaden en welke games er precies beschikbaar komen. Misschien is het slechts een deel van de bieb, wat zou betekenen dat je nog steeds beter af bent met een Steam Deck. De kans is groot dat het alleen om grote games gaat. Steam staat ook vol met indietitels die het minder goed doen, waardoor er een grote kans is dat er wel een bepaalde schifting komt.

Gamen in je Model S Bovendien is het nog maar de vraag of er inderdaad volgende maand al een demo kan zijn. Elon Musk belooft namelijk vaker iets dat hij niet waarmaakt. De overname van Twitter bijvoorbeeld, maar ook qua games in Tesla’s: hij zou de populaire games The Witcher en Cyberpunk 2077 beschikbaar maken voor Tesla-rijders met een Model S of Model X, maar dat is nog niet gebeurd. Toch zijn ze wel dichtbij, want deze twee games staan uiteraard ook op Steam, te popelen om die AMD Ryzen-processor van de auto’s eens flink aan het werk te zetten. Maar, alleen als de auto in de parkeermodus staat.