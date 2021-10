​Valve Steam Deck: wat we weten over de nieuwe gameconsole

Nog maar een paar maanden en de nieuwste gameconsole van Valve komt uit. Steam Deck is een handheld en wordt vaak vergeleken met Nintendo Switch . Dat is echter niet helemaal eerlijk. Dit is wat we zoal weten over deze PC-handheld.

Alle Steam-games speelbaar

We denken niet dat je dat moet willen met alle spellen, want op een handheld speelt een strategiegame vaak wat minder prettig. Toch is het fijn dat het op zijn minst kan. Bovendien zegt Valve dat het nog geen games is tegengekomen die niet lekker spelen op het apparaat. Wil je er trouwens helemaal geen Steam-games op spelen maar bijvoorbeeld spellen uit een andere winkel, dan kun je die winkel gewoon op het apparaat installeren.

Steam Deck is namelijk een soort draagbare PC die je in een televisie kunt steken of in een monitor. Dan speel je het dus wel net als Switch zowel op een televisie als console of in de trein als handheld. Omdat het een PC is, heb je veel meer vrijheid dan binnen het vrij dichtgetimmerde besturingssysteem van Nintendo’s Switch. Steam Deck draait op SteamOS, dat Linux-gebaseerd is. Vrijheid alom dus.

En om tegen te gaan dat mensen het apparaat openschroeven terwijl dat niet echt hoeft, heeft Valve vast een video gemaakt waarin je alle hoeken en gaten van het apparaat kunt zien: