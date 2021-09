​Het rare verhaal achter Nintendo's 4K-Switch

Tijd voor een rare vergelijking: weet je nog wat Bill Clinton over zijn stagiaire zei in de 90’s? “I did not have sexual relations with that woman.” Ondertussen kwamen er via de media niet alleen getuigenissen van de betreffende stagiaire zelf, maar ook beeldmateriaal dat er niet om loog. Het overspel was overduidelijk. Eenzelfde iets, maar dan gelukkig zonder scheve schaatsen, overkomt Nintendo. “Nee hoor, we maken geen 4K Switch ,” terwijl er steeds meer bewijs is dat het daar wel mee bezig is.

Nintendo ontkent het. Het stuurde zelfs een persbericht uit om de geruchten van Bloomberg de kop in te drukken. “Het artikel stelt ten onrechte dat Nintendo game-ontwikkeltools naar studio’s stuurt voor een Nintendo Switch met 4K-ondersteuning. Dit is niet waar.” Het heeft ook al eerder gezegd dat het geen plannen heeft om nóg een Nintendo Switch uit te geven, naast de OLED-variant die volgende week verschijnt. Interessant, want zuigen ontwikkelaars zoals Farmville’s Zynga dit dan uit hun duim?

Chiptekorten

Het is natuurlijk wel vreemd als Nintendo nu uiteindelijk toch nog met een 4K-Switch komt, al kunnen ze dat natuurlijk altijd spindokteren naar: “Jullie waren er allemaal zo enthousiast over, we zijn hem speciaal voor jullie gaan maken!” Tegelijkertijd is er wel een pandemie die heeft gezorgd voor gigantische chiptekorten, waardoor het bedrijf ook om die reden misschien heeft gekozen om de 4K-Switch te annuleren. Nintendo is een beursgenoteerd bedrijf en moet uiteraard rekening houden met zijn aandeelhouders, waardoor het potentieel ook veel waarheden in de doofpot zal blijven steken.

Bloomberg kopte zelf boven het artikel over de 11 bedrijven die tools van Nintendo in bezit hebben om 4K-Switch-games te maken: “Developers maken games voor een Nintendo 4K-console die niet bestaat”. Er zit een zweempje sarcasme in, maar dat is voor te stellen. Het is immers meer dan 11 tegen 1 op dit moment.