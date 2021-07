​Nintendo komt met nieuwe Switch OLED

Er is nog wel één nieuw ding: de standaard. Deze is wat breder en verstelbaar, waardoor je hem beter kunt neerzetten om on the go te gamen zonder het scherm te hoeven vasthouden. De dock is ook nieuw, want deze Switch kan in tegenstelling tot zijn lite-broertje wel worden gedockt aan een televisie voor spelen op een groot beeldscherm. Het beeldscherm schijnt overigens niet 4K te zijn, terwijl de geruchten over een Pro-Switch hier wel vrij expliciet over waren.

Het apparaat lijkt verder precies op een gewone Nintendo Switch, maar dan dus met een beeldscherm dat meer levendige kleuren en een hoger contrast oplevert. Wat echter ook nieuw is, dat is een LAN-poort, 64 GB systeemgeheugen (een vrije grote upgrade ten opzichte van de 32 GB in de normale versie) en luidsprekers met beter geluid, waardoor het wel een flinke upgrade moet voorstellen. Toch zijn fans wat teleurgesteld: had Nintendo niet met iets spannenders kunnen komen?

Nintendo heeft een nieuwe variant van de console Switch aangekondigd. De nieuwe Switch heet Nintendo Switch OLED, vanwege het grotere OLED-scherm van 7 inch. Hoewel dat qua beeld een stuk mooier is als je on-the-go (of in ieder geval niet op je televisie) gamet, is er verder eigenlijk weinig nieuws of innovatiefs onder de zon.

Geen 4K dus

Zo zie je maar, soms blijven geruchten in de geruchtenmolen zitten, terwijl fabrikanten met aankondigingen komen en maar een paar mogelijkheden meenemen. Switch OLED heeft een 720p OLED-scherm en dat is alles wat het is. Dus ook geen Nvidia-chip die volgens de geruchten zou worden toegevoegd.

Overigens meldt Nintendo wel dat je maximaal 1080p-beeldkwaliteit via HDMI kunt verwachten wanneer je televisiemodus speelt. Uiteindelijk is het wel fijn dat er is gekozen voor een apparaat dat ook in de dock kan. De Switch Lite is een fijn apparaat, maar de kracht van Switch is juist dat het een hybride apparaat is, waardoor je hem zowel als handheld kan gebruiken als console voor aan de televisie.

Switch OLED verschijnt op 8 oktober in de winkel. We weten nog niet wat het apparaat in Nederland gaat kosten. De adviesprijs in de Verenigde Staten is 350 dollar (300 euro).