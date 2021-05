​Drie redenen om jaren na release een Nintendo Switch te kopen

Microsoft en Sony zijn net aan de ‘next-gen’ begonnen, maar Nintendo houdt er een iets andere kalender op na. Bovendien doet Nintendo Switch het nog zo goed: waarom zou het al met iets nieuws komen? Kortom, als je een nieuwe console wil kopen, dan kun je Nintendo Switch prima meenemen in je overweging. Hij komt hoogstwaarschijnlijk nog als winnaar uit de bus ook. Dit is waarom je in 2021 echt nog wel voor een Switch kan kiezen.

De console is al jaren uit Voor veel mensen is het feit dat een console al jaren op de markt is eerder een reden om juist niet tot aankoop over te gaan, maar in dit geval is het alleen maar positief. Kijk maar naar de concurrentie: hoeveel console-exclusieve games hebben we tot nu toe gezien op PlayStation 5 en Xbox Series X (beide al meer dan een half jaar uit)? Het voordeel van een gameconsole die, in het geval van Switch, al 4 jaar uit is, dat is dat er juist al een mooie line-up staat aan games. Er is dus veel keuze.

Een heel arsenaal aan unieke topgames Nintendo wordt altijd gezien als de vreemde eend in de bijt, omdat het ten eerste altijd experimenteert met hoe gamers een spel spelen, maar ook omdat het een heleboel exclusieve games laat maken door zijn eigen studio’s. Het voordeel is dat de spellen heel specifiek op één console worden ontworpen en dat Nintendo zelf goed de kwaliteit kan waarborgen. Enkele spellen die echte musthaves zijn op Switch, dat zijn Mario Odyssey, Luigi’s Mansion 3,Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Maker 2 en Animal Crossing: New Horizons.

Switch is veel geschikter voor het #lockdownleven Als je niet alleen woont, dan heb je vaak ook niet altijd de televisie voor je alleen. Dat betekent dat je niet alle games altijd op de televisie kan spelen. Heb je een console van Microsoft of Sony, dan zou dat betekenen dat je op het moment dat je huisgenoot per se The Voice of Holland wil kijken, je iets anders moet gaan doen. Op Switch kun je gewoon blijven doorspelen, want deze console is een hybride tussen console en handheld, waardoor je precies op dezelfde plek als waar je zat kunt blijven spelen, maar dan met de console in ‘handheld’-modus.

Natuurlijk zijn er nog meer redenen te noemen om voor Switch te kiezen, zoals het feit dat de console goedkoper is die van de concurrentie. De adviesprijs van Switch is 329 euro, hoewel hij op veel plekken voor een hogere prijs wordt aangeboden door de behoefte van ouders om tijdens de pandemie hun kinderen bezig te houden en de algemene behoefte van mensen om naar virtuele werelden te reizen nu dat in het echt niet kan. Nu we het trouwens toch over kinderen hebben: van alle huidige consoles is Nintendo Switch het meest familievriendelijk. Dat geldt zowel voor het aanbod aan games, de co-opmogelijkheden, als de veiligheid van online spelen, hoewel je uiteraard altijd alert moet blijven. De verwachting is overigens dat Switch het nog wel vijf jaar gaat volhouden, dus als je overgaat tot aankoop, dan is de kans groot dat je een console hebt gekocht die nog enorm lang de nummer 1 is bij Nintendo.