​Nintendo is veel te laat met Bluetooth-ondersteuning op Switch

Nintendo is enerzijds te prijzen omdat het altijd op zoek gaat naar nieuwe manieren om van games te genieten, maar anderzijds lijkt dat ook vaak te betekenen dat het wat laat is met het implementeren van bestaande technologieën. Zo ook met het toevoegen van Bluetooth.



Bluetooth op Switch

Nintendo kondigde het met veel bombarie aan: er komt Bluetooth naar Nintendo Switch. Natuurlijk maakt het daar al gebruik van, onder andere voor de veelal problematische Joy-Con-controllers, maar nu pas is het ook mogelijk om de Bluetooth te gebruiken om draadloze oordopjes te verbinden met je draadloze oordopjes. Dat geldt zowel voor de gewone Switch als de Switch Lite.

Vroeger zat je in de auto met je koptelefoon op en in je Game Boy geprikt. Het leek er lang op dat Nintendo datzelfde nostalgische gevoel had en er dus voor koos om Switch van een 3,5 millimeter-port te voorzien en that’s it. Inmiddels is het daarop teruggekomen, want je kunt nu dus ook Bluetooth-oordopjes gebruiken om de muziek van game te horen. Dat werd ook wel tijd: we gebruiken al jaren Bluetooth-oordopjes en Switch bestaat ook al sinds 2017.

Er zitten echter meer voordelen aan het toevoegen van Bluetooth aan de console. Je kunt nu namelijk ook andere controllers toevoegen aan Nintendo Switch. Dat betekent dat je controllers kunt gebruiken die niet door Nintendo zijn gemaakt en dat kan veel geld schelen. In dat opzicht is het dan wel weer beter te begrijpen dat Nintendo er niet eerder voor koos om dit beschikbaar te maken.