​Game Boy-spellen komen binnenkort naar Nintendo Switch

Ze verschijnen waarschijnlijk via Nintendo Switch Online, waar Nintendo ook tientallen Nintendo- en Super Nintendo-spellen op heeft staan. Dit abonnement kost 4 euro per maand, maar als je het per jaar afneemt, ben je maar 20 euro in totaal aan kwijt.

Vroeger, op de achterbank in de auto, een Game Boy in de hand en een tas vol… batterijen. Als eerste grote Nintendo-handheld wist Game Boy indruk te maken. Nog steeds: hij zat ook weer in de nieuwe Space Jam-film. Goed om te horen dat Nintendo van plan is om Game Boy-spellen naar Switch te halen.

Switch

De vraag is natuurlijk welke Game Boy-spellen we willen zien op Nintendo Switch. Tripworld misschien, de Sword of Hope? Of willen we écht retro gaan en kiezen voor bijvoorbeeld Space Invaders, Castlevania of Mega Man? Waarschijnlijk verwachten mensen in ieder geval de meest populaire Game Boy-spellen allertijden: Kirby’s Dream Land, Super Mario Land, Tetris en Link’s Awakening.

Aan de andere kant zijn er veel Game Boy-spellen die al op andere consoles zijn verschenen en die zich waarschijnlijk meer lenen voor een remake. Aan de andere kant zijn we blij dat Nintendo het qua remakes en remasters wat minder fanatiek aanpakt dan veel andere gamemakers: inmiddels zijn we deze ‘best of’-titels wel een beetje zat en hebben we zin in nieuwe IP’s.