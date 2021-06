​Vijf vreemde 3D-printmodellen die je nu thuis kunt uitproberen

Als je een camembert ziet, heb jij dan de behoefte om er met je handen naar te grijpen? Vind je dat niet zo netjes, maar is een kaasmes ook zo jaren ‘70, dan kun je zelf een vingerkaasschraper 3D-printen. Deze doe je als een soort hoge ring om je vinger en vervolgens kun je met de lange platte kant aan de bovenkant stukjes kaas afschrapen. De foto die P4LIL erbij heeft gezet is uiterst charmant. Eet smakelijk!

3D-printers zijn allang niet meer alleen voor bedrijven, je hebt voor een paar honderd euro al een 3D-printer in huis, al kost het wel nog wat studie-uren om die ook goed te kunnen inzetten. Gelukkig is er iets als Thingiverse, waarop je allerlei 3D-printmodellen kunt opzoeken, bewaren en gebruiken. De ontwikkelingen op het platform gaan razendsnel. Er is zelfs al een Millennium Falcon-AirTag-houder om vandaag nog uit je 3D-printer te kunnen grijpen. Kan het nog gekker? Ja hoor, we noemen vijf vreemde 3D-printmodellen om nu thuis uit te proberen.

De meeste mensen stoppen USB-sticks in een druk- en sluitzakje van IKEA of een Tupperwarebakje, maar wat als je ze samen met je micro-SD-kaartjes in een houder kunt zetten waardoor ze allemaal rechtop naast elkaar staan? Het is een vreemd idee, vooral omdat USB-sticks vaak heel verschillende vormen hebben. Daar heeft Lalo_Solo wel wat rekening mee gehouden, maar de vraag is of je dit alsnog moet willen, met een cloud, met externe hardeschijven, enzovoort.

Het gamepersonage Kirby staat erom bekend dingen op te zuigen en elementen ervan te gebruiken om aan te vallen. Deze ge-3D-printe rook-afzuiger van Kirby staat alleen te zuigen, zonder dat er veel gebeurd. Uiteraard print je alleen het omhulsel, de Kirby, en die plaats je dan op een afzuiger (of een stofzuigermond). De volgende keer dat je gaat klussen, zet je gewoon Kirby erbij om je te helpen. Het is heel grappig bedacht door jocoquemx , al moet je wel een heel intense klusser zijn om Kirby zo vaak in te zetten.

Een clip-on bierhouder

Als je op een BBQ bent, dan is het ergens wel fijn om iets in je handen te hebben. Of het nou een glas is of een blikje, je weet dan tenminste wat je met je handen moet doen. Heb jij liever je handen vrij, dan kun je een clip-on bierhouder 3D-printen. Hiermee hang je je blik aan je broekzak. Pas op, zwenkt uit: je krijgt er wel extra brede heupen door, dus pas op als je langs een kaars loopt of simpelweg door een deur. Proost, pdb6251!

Een Tic Tac-gun

Het kost natuurlijk wat moeite om Tic Tacjes in je mond te krijgen: je moet dat flapje openklappen, het doosje op zijn kop houden en hopen dat niet meteen 10 Tic Tac’s hun weg vinden uit de verpakking, in je mond. Tenzij je oranje Tic Tac eet… Maar, wat als er een betere manier is om Tic Tac’s te eten? 3DPatriot heeft op Thingiverse een geweldig model voor een zeer stijlvolle Tic Tac-gun gezet. Lekker schieten!

Beeldbron: ZMorph3D