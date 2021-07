​Valve maakt Steam Deck: directe concurrent van Nintendo Switch

Nintendo kwam in 2017 met Switch , een handheld met een relatief groot scherm, waarmee je overal waar je wil kunt gamen. Ben je thuis, dan is er een dock aangesloten op de televisie om de console in te zetten. Vervolgens kun je dan op je televisie (verder) spelen. Valve’s nieuwe game-uitvinding doet precies hetzelfde, maar dan niet met games van Nintendo, maar games die je op Steam kunt vinden. Er is vooral qua indiegames wel overlap met Nintendo Switch, maar echte Nintendo-games zoals Mario Kart en Zelda kun je niet op Steam Deck spelen.

Met een volle accu kun je gamen tussen de 2 en 8 uur. Dat is een enorm verschil en hangt vooral af van hoe druk en veeleisend je game is. De batterijduur van Switch is tussen de 2,5 en 6,5 uur, dus daar zit wel een verschil.

Steam Deck heeft een 7 inch aanraakscherm (versus een 6,2 inch aanraakscherm van Nintendo Switch) en een krachtige AMD-processor. Het bijzondere is dat het apparaat minder ‘dicht’ is dan andere consoles. Valve zet zijn besturingssysteem erop en het is aan de gebruiker om te bepalen of het daarbij blijft. Je kunt hem puur als gameconsole blijven gebruiken, maar je zou ook Windows kunnen installeren en het apparaat als een computer kunnen gebruiken. Een computer die je bestuurt met pookjes, vierpuntsdruktoetsen en schouderknoppen welteverstaan.

Steam Deck wordt nu al een mogelijke Switch-killer genoemd. Hoewel hij met zijn wat ruigere uiterlijk waarschijnlijk wel een iets andere doelgroep zal aanspreken, is die claim vooralsnog niet ongegrond. Nintendo’s Switch is inmiddels alweer heel wat jaren uit en behalve een OLED-scherm wordt er weinig in vernieuwd. Valve heeft Steam als platform, waarop niet alleen duizenden games te vinden zijn: ze zijn ook regelmatig heel goedkoop wanneer er weer een seizoensgebonden Steam-sale plaatsvindt.

Prijzig hebbeding

Valve’s nieuwe console is wel aanzienlijk duurder dan Switch, waardoor het apparaat iets minder toegankelijk is, zeker nu veel mensen zijn getroffen door de coronacrisis. Steam Deck kost tussen de 420 en 680 euro, afhankelijk van welke variant je kiest. Er is er een met 64 gigabyte opslag, maar ook 256 en 512. De duurste variant is dus duurder dan de nieuwste Xbox Series X en PlayStation 5. Hij is helemaal prijzig vergeleken bij Switch. De adviesprijs van Switch was 320 euro en het apparaat is nu voor 300 euro wel te vinden.

In ieder geval is Steam Deck erg in trek. Binnen een half uur lag het reserveringsplatform voor de hybride-console al plat. In december 2021 verschijnen de eerste Steam Decks. Valve heeft er in het verleden regelmatig naast gezeten als het gaat om eigen consoles, maar het lijkt erop dat er veel vertrouwen is in Steam Deck, ondanks zijn wat hogere prijs en zijn ietwat lompe design.