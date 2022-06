​Steam Deck-bestellingen worden eerder uitgeleverd

Meer Steam Decks

Valve geeft aan: “De productie gaat wat harder en vanaf vandaag zijn we in de gelegenheid om wekelijks meer Steam Decks te verschepen!” Het gaat in totaal om twee keer zoveel Steam Decks, wat een groot voordeel is. De handheld is een grote klapper, mede omdat hij open source is. Je kunt er dus andere besturingssystemen op installeren, maar er zijn ook foefjes waarmee je het kunt omtoveren in een Nintendo Switch.

Dat laatste is interessant, want het design van Steam Deck lijkt heel erg op dat van Nintendo’s hybride. Alleen is het voordeel dat Steam Deck zo aanpasbaar is, waardoor je er zowel alle games van Steam op kunt spelen (en daarmee een groot deel van alle PC-games van tenminste het afgelopen decennium) als die Nintendo-titels. Er komt zelfs een Steam Deck-dock waarmee je ook op de televisie kunt spelen. Nintendo is waarschijnlijk not amused, want het loopt hierdoor veel inkomsten mis.