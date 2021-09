​We zijn nog lang niet af van het chiptekort

Laatst gooide Sonos zijn prijzen al omhoog en ook de nieuwe Apple Watch komt later: er is in de wereld een groot tekort aan chips. Eerder hadden we dat als consumenten nog niet zo door, maar inmiddels lijkt het er steeds meer op dat het probleem nu van de fabrikanten naar ons verschuift.



Productielijnen liggen stil

De nieuwe signalen komen onder andere bij General Motors vandaan, dat zelfs complete productielijnen gaat stilleggen puur omdat er niet genoeg computerchips zijn om in de auto’s te stoppen. Veel chips kun je ook niet zomaar achteraf toevoegen, waardoor het bedrijf zich genoodzaakt ziet om dan maar de productie naar beneden te schroeven. Lastig, want wat moeten de arbeiders doen die op die lijnen werken?

Bovendien betekent het natuurlijk ook iets voor de consument. In dit geval komt je pick-uptruck waarschijnlijk later en als de vraag het aanbod echt begint te overstijgen, dan zullen we ook hier zien dat de prijzen steeds hoger worden. We zien het al bij Sonos, die sommige producten maar liefst 100 euro duurder maakt dan eerder.