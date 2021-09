Prijzen van Sonos gaan omhoog door coronavirus

UPDATE - De prijzen gaan inderdaad omhoog, heeft Sonos ook tegen ons bevestigd. SONOS geeft aan: "De reden hiervoor is dat Sonos zich richt op duurzame groei en het wil bovenal de gebruiksvriendelijke ervaring die klanten verwachten, behouden. Zo is het bedrijf continu bezig met het beoordelen van de marktdynamiek -waaronder de vraag, de toeleveringsketen, de kosten van onderdelen en het concurrentielandschap- om ervoor te zorgen dat het goed gepositioneerd is om die belofte waar te maken, de groeidoelstellingen op lange termijn te bereiken en te blijven innoveren als het gaat om de hardware, software en diensten."

ORIGINEEL ARTIKEL - De prijzen van Sonos-producten gaan flink omhoog, door de gevolgen van het coronavirus. Het is nog niet bekend of het ook in Europa gaat gebeuren, maar dat is wel aannemelijk. In ieder geval in de Verenigde Staten zijn de prijsverhogingen bekend: soms gaat het om wel 100 dollar (85 euro).

Amerikanen kunnen vandaag nog snel naar de winkel rennen, want de prijsverhogingen schijnen op 12 september in te gaan. Tegen TheVerge zegt Sonos over de prijsontwikkelin dat het altijd marktdynamieken onderzoek en hierop anticipeert, dus ook vraag, concurrentie, logistiek en de kosten van de materialen worden daarin meegenomen. Een van de grootste redenen voor prijsverhogingen zjin de chips: daar is een flink tekort aan. Dat zat er al aan te komen, mede door de enorme toename in smarthome en autonome toepassingen, maar het coronavirus heeft daar zeker niet bij geholpen.

Het wordt al een tijd geroepen: de prijzen gaan omhoog door het coronavirus. Fabrieken hebben stil moeten liggen, het werk is enorm verstoord en niet zo efficiënt als vroeger en dat gaan we vooral in onze portemonnee voelen. Hoewel de meeste prijsverhogingen van de laatste tijd redelijk normaal waren (omdat er nieuwe producten zijn geïntroduceerd), is Sonos een van de eerste bedrijven die heel duidelijk door het coronavirus de prijzen omhoog gooit.

Sonos-producten worden duurder

Wat voorbeelden van prijsverhogingen zijn Roam die 10 dollar duurder wordt, maar ook Sonos One die 20 dollar duurder wordt (van 199 naar 219 dollar). Sonos Five gaat van 499 naar 549 dollar, Arc doet er nog een schepje bovenop met 100 dollar (van 799 naar 899 dollar). Niet alle producten van Sonos worden duurder, maar wel de meeste. Hoewel het voor te stellen is dat Sonos deze keuze maakt, is het voor veel mensen juist nu niet het beste moment. Immers zijn veel mensen juist minder gaan verdienen of zelfs in de financiële problemen gekomen door het coronavirus. Tegelijkertijd is dat natuurlijk niet het moment om dan een techgadgets te kopen, zeker niet een relatief dure, luxe Sonos.

Sonos mag dan één van de eerste techbedrijven zijn die deze prijswijzingen doorvoert: het zal niet de laatste zijn. Ook is het chiptekort een enorm probleem: diverse auto’s komen veel later uit dan de bedoeling is. Zelfs Apple schijnt productieproblemen te hebben met zijn Apple Watch. Het is dus niet alleen zo dat technologie waarschijnlijk aanzienlijk duurder wordt: het wordt ook nog eens minder goed beschikbaar, waardoor je er langer op moet wachten. Aan de andere kant is dit een prijs die veel mensen bereid zijn te betalen: immers staat de gezondheid van de wereldbevolking er tegenover.