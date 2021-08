​Google maakt inbreuk op rechten: Sonos hoopt op Chromecast-ban

Echter wil het bedrijf nu geen financiële pleisters, het verlangt naar iets dat veel meer impact maakt. Het wil dat allerlei Google-producten niet meer mogen worden verkocht, zoals Chromecast, Pixel-telefoons en de Nest Hub. Google is het er niet mee eens, waardoor de bedrijven elkaar over en weer met gerechtelijke processen bestoken. Inmiddels heeft de eerste commissie zijn zegje gedaan en dat was in het voordeel van Sonos.

Sonos zegt tegen TheVerge dat de uitspraak van de rechter nog een eerste stap is in een flinke, juridische strijd, maar ziet het alvast als een mijlpaal. Sonos denkt dat Google technologie stal, middenin een samenwerkingsproject tussen de twee techbedrijven. Vrij pijnlijk, want Google gebruikte de technologie vervolgens in zijn eigen producten. Sonos denkt dat dat niet fair is, zeker niet omdat het hiervoor niet financieel werd gecompenseerd.

Chromecast-verbod

Niet dat je nu geen Chromecasts meer kunt kopen, want het heeft alleen aangegeven dat het er inderdaad op lijkt dat Google inbreuk maakt op tenminste vijf patenten. Op 13 december volgt er nog een officiële uitspraak over de vijf patenten, maar lopen er inmiddels dus al wat meer rechtszaken tussen de twee. Mogelijk staat er veel op het spel voor Sonos, want het schijnt wel oren te hebben naar een eigen stemassistent. Op dit moment is bijvoorbeeld de Bluetooth-speaker Sonos Move uitgerust met een stemassistent. Drie keer raden welke? Precies, de Google Assistent. Het lijkt er dus op dat Sonos van plan is om misschien helemaal met Google te breken.

Sonos pakt het wat dat betreft slim aan, want het maakt ook handig gebruik van wat bijvoorbeeld de Europese Commissie van Google vindt. Het is vaak bang dat Google te veel macht heeft en dat is precies wat Sonos ook duidelijk wil maken. “We willen zeker weten dat alle bedrijven, ongeacht hun grootte, een eerlijke compensatie krijgen voor het investeren in de ontwikkeling van leidende technologie binnen de industrie.” Niet dat Sonos zelf zo klein is, maar het probeert zich duidelijk wel als de Calimero in de kijker te spelen. Dit verhaal gaat sowieso nog een staartje krijgen.