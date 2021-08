​Sonos is nu de officiële geluidspartner van Liverpool FC

“ Geluid is altijd al een essentieel onderdeel geweest van sport. Het laadt elke wedstrijd met energie, of het nu gaat om de muziek die spelers voor de aftrap luisteren om in de stemming te komen, de extatische clubliederen van fans die van de tribunes rollen of het in huis halen van de stadionbeleving ”, aldus Pete Pedersen, VP Marketing bij Sonos. “ We zijn op zoek gegaan naar een team en fanbase die onze passie voor geluid delen. En dankzij de opzwepende sfeer van Anfield en de sterke band van de stad met muziek, bleek Liverpool FC de perfecte match. ”

Anfield

Als onderdeel van de meerjarige samenwerking gaat Sonos meeslepende geluidsbelevingen creëren in het stadion. Dat zal gebeuren in de interne lounges en spelersruimtes, maar ook in het AXA Training Centre waar de club traint. “We zijn erg enthousiast dat Sonos onze officiële geluidspartner is, en het is fantastisch dat ze lid worden van de Reds-familie”, aldus Matt Scammel, SVP of Partnerships bij Liverpool Football Club. “Geluid is namelijk wat Anfield zo bijzonder maakt. Deze stad en club hebben een sterke band met geluid en muziek - van de Mersey Beat tot de wereldberoemde liederen van Anfield Road: het afgelopen seizoen hebben we allemaal gemerkt hoe belangrijk geluid wel niet is voor het voetbal.”

Liverpool

Liverpool is de geboorteplaats van iconische artiesten en herbergt een aantal beroemde muziekpodia. Het mag dan ook geen verrassing heten dat Liverpool de luidste voetbalfans ter wereld heeft. Met miljoenen supporters van over de hele wereld is het geluid van Liverpool FC tot ver buiten de stadionmuren te horen; het weerklinkt in talloze steden en verbindt fans met elkaar, waar ze ook zijn. In nauwe samenwerking met de officiële supportersverenigingen van Liverpool gaat Sonos het geluid van Anfield naar ze toe brengen door de unieke, energieke sfeer van het stadion te reproduceren met de kracht van Sonos home cinema-producten.