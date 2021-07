​Tesla bestrijdt chiptekort door software-aanpassing

Wat doe je als je niet genoeg chips hebt van het type dat je normaal gebruikt? Dan zoek je een alternatief. Waar andere autobedrijven bepaalde ploegendiensten hebben geschrapt door de tekorten, heeft Tesla een iets creatievere oplossing bedacht. Het heeft een alternatieve chip gebruikt en de software van zijn auto’s aangepast, zodat je alsnog hetzelfde effect hebt en dus niet hoeft te wachten op nieuwe aanvoer van die ene chip.



Enorme chiptekorten

Wereldwijd kampen we met enorme chiptekorten en die hebben meerdere oorzaken. Door het coronavirus lagen fabrieken stil, soms is er schaarste aan bronnen om chips te maken, Huawei heeft door de ban van de Verenigde Staten een voorraad aangelegd en dan is er ook nog simpelweg het feit dat we alleen maar meer technologische gadgets willen die steeds maar slimmer moeten zijn. Autofabrikanten zitten met de handen in het haar, want ook zij hebben veel chips nodig om auto’s te fabriceren.

Ford schrapte ploegendiensten en ook bij Nissan werd er wat aan het werkschema gemorreld, want zonder chips is het maken van moderne auto niet mogelijk. Bovendien zijn het ook geen onderdelen die je per se makkelijk later even toevoegt, waardoor de productie in de problemen komt. Auto’s komen later, fabrikanten lijden grote verliezen en uiteindelijk zal je meer betalen voor je bolide. Dat zou bij Tesla ook het geval zijn, ware het niet dat Elon Musk en co een plan hebben bedacht.