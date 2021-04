Tekort aan computerchips heeft gevolgen voor Apple

Er is wereldwijd een schrijnend tekort aan computerchips. Industrieën over de hele wereld hebben het moeilijk om te voldoen aan de stijgende vraag naar producten zoals auto's, high-tech gadgets en smartphones, schrijft de BBC.

Veel nieuws over Apple de laatste tijd. Een recordwinst , de tech-gigant zag de omzet in het eerste kwartaal van 2021 met maar liefst 54,6 procent stijgen in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. En nieuwe producten. Maar met de levering van die gloednieuwe producten kan wat misgaan.

Tekort is bedreigend

Cook geeft een reactie tegen analisten in Amerika: "We verwachten dat we aanbod afhankelijk zijn, niet vraag afhankelijk... De tekorten hebben voornamelijk betrekking op iPad en Mac." Hij zegt ook dat zijn bedrijf zoveel mogelijk alles onder controle heeft: "We hebben een goede grip op onze vraag - maar wat iedereen doet, weet ik niet... We zullen ons best doen, dat kan ik je vertellen."

De enorme kosten van chip productiefaciliteiten betekenen dat ze bijna op volle capaciteit werken, dus het zal even duren om aan de toegenomen vraag te voldoen.



Apple heeft de verkoop van zijn telefoons, apps en andere apparaten zien stijgen tijdens de pandemie, omdat consumenten meer tijd besteedden aan werken, winkelen en online entertainment zoeken, schrijft de BBC.



[foto: Julian O'hayon on Unsplash]