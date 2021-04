Apple boekt een nieuw recordkwartaal

Apple heeft gisteravond haar meest recente kwartaalcijfers gepresenteerd. De tech-gigant zag de omzet in het eerste kwartaal van 2021 met maar liefst 54,6 procent stijgen in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. De totaalomzet kwam uit op 89,6 miljard dollar. De internationale markt (buiten de VS dus) was goed voor werd twee derde (67%) van die omzet.

Winst verdubbeld

Ook bij de nettowinst wist Apple een verdubbeling te realiseren. Die kwam uit op 23,6 miljard dollar. Een jaar geleden was dat nog ‘slechts’ 11,2 miljard. De iPhone is en blijft de grote cashcow voor Apple. De fabrikant communiceert al enkele jaren geen exacte iPhone verkoopaantallen meer, maar in het eerste kwartaal gingen er voor bijna 48 miljard dollar aan iPhones over de toonbanken. Volgens sommige analisten ligt de gemiddelde prijs van een iPhone momenteel rond de 900 dollar. Dat zou dus betekenen dat er in het eerste kwartaal wereldwijd ruim 53 miljoen iPhones verkocht zijn.