De wetenschap bewijst het: vrouwen hebben weinig aan ijsbad

Wim Hof werd er beroemd door, maar inmiddels is het in elke stad wel mogelijk: een ijsbad nemen. Het zou goed zijn om spierpijn te verminderen en spieren sneller te herstellen, naast dat je bloedsomloop, je immuunsysteem en je mentale veerkracht er beter door worden. Maar is dat wel zo? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het voor mannen kan helpen, maar voor vrouwen is er minder goed nieuws.

Een ijsbad nemen

IJsbaden nemen is een wereldwijde trend geworden die in 2023 alleen al meer dan 315 miljoen euro in het laatje zou hebben gebracht. Sommige mensen zetten het weg als een sportprestatie, terwijl anderen het zien als pseudo-welness. Misschien hangt wat je gelooft wel van je gender af, want wat blijkt? Vrouwen hebben er weinig baat bij.

In Zwitserland werd er een klinisch onderzoek gedaan waarbij vrouwen in ijsbaden en in warme baden gingen zitten. Hieruit blijkt dat er geen enkel voordeel is voor vrouwen op het gebied van herstel. De University of Applied Sciences and Arts in Zuid-Zwitserland liet 30 vrouwen koude en hete baden nemen. Eerst moesten ze 5 x 20 drop-jumps doen van een 0,6 meter-box om de spieren een flinke optater te geven. Vervolgens moesten ze ofwel in een ijsbad, ofwel in een lekker warm bad gaan plaatsnemen. Ook was er een groep die helemaal niet in bad mocht. De badderaars mochten meteen na hun workout 10 minuten in bad en vervolgens twee uur later nog een keer.