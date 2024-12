5 alternatieven nu de nieuwjaarsduik niet doorgaat

Was jij er helemaal klaar voor om in Scheveningen, Wijk aan Zee, Noordwijk, Castricum of elders in de zee te duiken op 1 januari? De nieuwjaarsduik is helaas aan de kust afgelast, omdat het volgens Reddingsbrigade Nederland te gevaarlijk is. De weersvoorspelling is mede door de harde wind enorm slecht en hoogwater ligt op de loer. Maar geen zorgen: je kunt alsnog een alternatieve nieuwjaarsduik doen. We geven je vijf mogelijkheden.

Rijd naar Winterberg

Er zijn natuurlijk meerdere redenen waarom mensen een nieuwjaarsduik doen, maar het idee is vooral dat je even heel erg koud wordt, waardoor je je als herboren voelt, waarna je snel je warme kleding weer aanschiet. Een goed alternatief voor de koude zee is natuurlijk de koude sneeuw. Voor sommige mensen is Winterberg maar 2,5 uur rijden, dus je kunt daar best een dagje heen voor skiplezier, en om eventueel toch in je zwembroek even een sneeuwengel te maken op de grond. Heb je meteen iets anders leuks om te doen op 1 januari: lekker skiën! De webcam vertelt ons dat er sneeuw ligt, dus let’s go!

Duik in een recreatieplas

Het meest voor de hand liggende alternatief is de recreatieplas. We zien dat er op meerdere plekken in het land bij recreatieplassen nieuwjaarsduiken worden georganiseerd. Dat is misschien niet helemaal de zee, maar geloof ons: het is ook hartstikke koud, zeker met de weersverwachting van gemiddeld 6 graden, harde wind van windkracht 7/8 en een grote kans op neerslag. Het is waarschijnlijk het beste alternatief voor de zee.