Wereld Milieudag: hoeveel milieudagen zijn er?

Daarnaast is het voor bewustwording belangrijk om veelvuldig te herhalen en is simpelweg een keer even een dagje niet genoeg. We moeten dit vaak horen, zodat we er veel mee bezig gaan. Zeker als we bepaalde wetenschappers moeten geloven, of een heel grote schare aan experts die elk jaar de Doemsdagklok weer verzetten, dan is veel actie nodig om onze planeet te redden. En ja, het is ook een beetje een marketingtool: niet zozeer voor het milieu alleen, maar ook voor een organisatie die zijn naam eraan verbindt. Hoeveel initiatieven van het WNF ken je? Earth Day waarschijnlijk wel, waarin het Wereld Natuur Fonds altijd volop aanwezig is.

Werelddag ter bestrijding van woestijnvorming en droogte

Tot slot zijn sommige dagen ook lokaal interessanter dan anderen. Als er hulp nodig is voor het regenwoud, dan is dat voor ons platte, kale landje een stuk minder direct als doel dan als het om de zee gaat: we leven immers grotendeels onder de zeespiegel en onze dijken worden beïnvloed door milieuzaken. Er zijn dus zeker wel meerdere dagen nodig, en veel herhaling, maar we kunnen ons voorstellen dat je nog niet af zit te tellen naar wereldoceanendag overmorgen of op 17 juni de werelddag ter bestrijding van woestijnvorming en droogte…

Toch kan het leuk zijn om een keer wel de handen uit de mouwen te steken op zo’n milieudag, of er eens een post aan te besteden op social media. Ook als dat is om te zeuren over de grote hoeveelheid dagen: dat brengt namelijk ongetwijfeld een interessante discussie op gang, met de groetjes van Moeder Natuur.