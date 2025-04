10 dingen om deze Koningsdag te doen

3. Tompoucen bakken

Bij de HEMA maken ze voor Koningsdag zoveel oranje tompoucen, dat je bijna gaat denken dat het extreem makkelijk is om ze te maken. Er komt toch nog heel wat bij kijken, al is het tegelijkertijd heel erg leuk om te doen. Je kunt het natuurlijk zelf proberen en meteen mensen die je kent die langskomen er blij mee maken. Wel echt oranje dan he?

4. Spelletjes organiseren

Er zijn zo van die spelletjes die gewoon bij Koningsdag horen. Dingen die je als kind al deed, maar die als volwassene nog steeds hilarisch zijn om te doen. Leuke muziek aan, teams maken en dan gaan zaklopen, spijkerpoepen, koekhappen of eieren op lepels rondbrengen: organiseer in je tuin of in een parkje in de buurt een soort eigen Koningsspelen, altijd leuk.

5. Televisie kijken

Het is niet al te enerverend om naar het bezoek van de Koning en Koningin te kijken in Doetinchem, al zijn er altijd wel leuke dingen bedacht om het bezoek wat specialer te maken. Je kunt het nog leuker maken door er een drankspelletje van te maken: elke keer een shotje als Maxima in beeld is. Heel veel plezier!

6. Huur een bootje

Het is mooi weer, dus waarom zou je de stad niet lekker vanaf een bootje bekijken? De mensen op de kade lekker feestend in oranje: daarvoor hoef je niet per se naar Amsterdam, er zijn veel binnensteden met leuke grachtjes om op te varen. Wil je bovendien even aan de drukte ontsnappen, dan kun je gewoon uit het centrum wegvaren, de natuur in.